Újabb fejlemények a kerékpár lopás kapcsán

Korábban írtunk róla, tolvajok jártak Móron. Egy hölgy és egy fiatal férfi megpróbált ellopni egy elektromos kerékpárt a móri kerékpáros bolt hátsó, csukott, de nem zárt udvarából. A lopás meghiúsult, mert hiába próbálkoztak az elkövetők a figyelemeltereléssel, mert az üzletben lévők résen voltak, és még a kapuban megállították a műszaki hibás biciklit toló hölgyet. A rendőrségnek köszönhetően az üggyel kapcsolatban újabb fejlemények láttak napvilágot.

Forrás: feol.hu

Előállították a gyanúsítottakat

– A Móri Rendőrkapitányság munkatársai két személyt állítottak elő és gyanúsítottként hallgattak ki a lopás kísérlete miatt indult büntetőeljárásban.