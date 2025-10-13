24 perce
Újabb fejlemények a kerékpár lopás kapcsán
Két járókelő betévedt a móri kerékpár szaküzletbe, és csak az eladók, illetve a tulajdonosok lélekjelenléte mentette meg a helyzetet. Az egyik sétáló megpróbálta elterelni a figyelmet, amíg a másik megkísérelte ellopni a sok bringa közül az egyiket. Az ügy kapcsán újabb fejleményeket tudtunk meg.
Korábban írtunk róla, tolvajok jártak Móron. Egy hölgy és egy fiatal férfi megpróbált ellopni egy elektromos kerékpárt a móri kerékpáros bolt hátsó, csukott, de nem zárt udvarából. A lopás meghiúsult, mert hiába próbálkoztak az elkövetők a figyelemeltereléssel, mert az üzletben lévők résen voltak, és még a kapuban megállították a műszaki hibás biciklit toló hölgyet. A rendőrségnek köszönhetően az üggyel kapcsolatban újabb fejlemények láttak napvilágot.
Előállították a gyanúsítottakat
– A Móri Rendőrkapitányság munkatársai két személyt állítottak elő és gyanúsítottként hallgattak ki a lopás kísérlete miatt indult büntetőeljárásban.
Tolvajok tolták ki a bringát a bolt udvarából
Kerékpárlopásokkal küzd a település, megtették a feljelentést!
Kerékpárlopások: ezt az adatot őrizzük jól a bicikliről