október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolvajok a pácban

2 órája

Újabb fejlemények a kerékpár lopás kapcsán

Címkék#móri kerékpár#tolvaj#bicikli

Két járókelő betévedt a móri kerékpár szaküzletbe, és csak az eladók, illetve a tulajdonosok lélekjelenléte mentette meg a helyzetet. Az egyik sétáló megpróbálta elterelni a figyelmet, amíg a másik megkísérelte ellopni a sok bringa közül az egyiket. Az ügy kapcsán újabb fejleményeket tudtunk meg.

Feol.hu

Korábban írtunk róla, tolvajok jártak Móron. Egy hölgy és egy fiatal férfi megpróbált ellopni egy elektromos kerékpárt a móri kerékpáros bolt hátsó, csukott, de nem zárt udvarából. A lopás meghiúsult, mert hiába próbálkoztak az elkövetők a figyelemeltereléssel, mert az üzletben lévők résen voltak, és még a kapuban megállították a műszaki hibás biciklit toló hölgyet. A rendőrségnek köszönhetően az üggyel kapcsolatban újabb fejlemények láttak napvilágot.

Forrás: feol.hu

Előállították a gyanúsítottakat

– A Móri Rendőrkapitányság munkatársai két személyt állítottak elő és gyanúsítottként hallgattak ki a lopás kísérlete miatt indult büntetőeljárásban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu