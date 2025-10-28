Nyolc magyar turista halt meg Kenyában, amikor lezuhant egy repülőgép

A Cessna Caravan típusú repülőgép a Diani repülőtérről szállt fel, úti célja a turisták körében kedvelt Maasai Mara nemzeti park volt. Röviddel a felszállás után, körülbelül 40 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhant és kigyulladt. A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a gépen 12 ember tartózkodott, és vizsgálatot indítottak a kenyai repülőgépbaleset okaink a feltárására. Stephen Orinde, Kwale megye biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket később hozzák nyilvánosságra.

A kenyai repülőgépbaleset utáni állapotok

Kenyai repülőgépbaleset – percek alatt történt a tragédia

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott és lángra kapott; a helyszínen csak a kiégett roncsokat találták. Szemtanúk beszámolója alapján hatalmas robbanás hallatszott, és mire a mentők a helyszínre értek, a repülő felismerhetetlenségig kiégett.

