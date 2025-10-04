október 4., szombat

Újabb fejlemény

1 órája

Megrázó: Az apja tragédiája adhatta az „ötletet” Kaszás Nikolettnek – részletek

​Sokkoló fordulat a fiatal budapesti túrázó halálának ügyében. A legújabb fejlemények teljesen más megvilágításba helyezik Kaszás Nikolett tragédiáját, akinek holttestét Pilisszentlászlón találták meg. A Borshoz eljutott megdöbbentő információk szerint a végzetes lépést egy szörnyű családi tragédia inspirálhatta.

Feol.hu

Napról napra újabb hírek jelennek meg a megtalált fiatal túrázó, Kaszás Nikolett halálának ügyében, akinek holttestét egy hete, szeptember 28-án találták meg Pilisszentlászló külterületén. A rendőrség az idegenkezűséget kizárta, de halálának körülményei továbbra is tisztázatlanok. Többen az öngyilkosság lehetőségét is felvetették.

Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halálának ügyében! A legújabb fejlemények más megvilágításba helyezik a budapesti túrázó tragédiáját: mégis öngyilkos lett?
Több nyom is arra utal, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el, ezt erősítette meg a család közeli barátja
Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Megszólalt a férfi, aki utoljára beszélgetett Kaszás Nikolettel

Miközben a család, a kollégák és a barátok gyászolnak a Veszprém vármegyei hírportál a napokban arról írt, hogy Kaszás Nikolett halála előtt utoljára egy kutyás férfivel társalgott. A tanú arról beszélt, hogy nem tűnt a fiatal lány öngyilkosságra hajlamosnak és kizártnak tartja, hogy Kaszás Nikolett saját kezével vetett volna véget az életének. Azóta újabb fejlemények láttak napvilágot, amely teljesen más megvilágításba helyezi az ügyet.

Öngyilkosság: perdöntő bizonyíték kerülhetett elő?

​Társlapunknak egy,  a családhoz közel álló elárulta, Kaszás Nikolett édesapja is önkezével vetett véget az életének, méghozzá fagyállóval. Borsnak nyilatkozó férfi úgy tudja, nemrég kiderült: valóban fagyállót vitt magával Niki, és ez a családi tragédia adhatta az „ötletet”. Ráadásul még egy fontos információt is hozzátett a Borsnak:

Azt is megtudtam, hogy elvileg a rendőrségnek van felvétele arról, hogy Niki megveszi a fagyállót. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében.


 

