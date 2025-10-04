Megrázó: Az apja tragédiája adhatta az „ötletet” Kaszás Nikolettnek – részletek

Napról napra újabb hírek jelennek meg a megtalált fiatal túrázó, Kaszás Nikolett halálának ügyében, akinek holttestét egy hete, szeptember 28-án találták meg Pilisszentlászló külterületén. A rendőrség az idegenkezűséget kizárta, de halálának körülményei továbbra is tisztázatlanok. Többen az öngyilkosság lehetőségét is felvetették.

Több nyom is arra utal, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el, ezt erősítette meg a család közeli barátja

Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Megszólalt a férfi, aki utoljára beszélgetett Kaszás Nikolettel

Miközben a család, a kollégák és a barátok gyászolnak a Veszprém vármegyei hírportál a napokban arról írt, hogy Kaszás Nikolett halála előtt utoljára egy kutyás férfivel társalgott. A tanú arról beszélt, hogy nem tűnt a fiatal lány öngyilkosságra hajlamosnak és kizártnak tartja, hogy Kaszás Nikolett saját kezével vetett volna véget az életének. Azóta újabb fejlemények láttak napvilágot, amely teljesen más megvilágításba helyezi az ügyet.