2 órája
Megszólalt a titokzatos kutyás tanú, aki Kaszás Nikolettel találkozott
Újabb hírek érkeztek a fiatal hölgy tragikus halálának ügyében. Kaszás Nikolett holttestét szeptember 28-án találták meg a Pilisben. Bár a rendőrség az idegenkezűséget kizárta, továbbra is tisztázatlan miként halhatott meg a fiatal hölgy, aki budapesti lakásából indult el egyedül túrázni. Egyes médiumok az öngyilkosság lehetőségét is felvetették.
Mint ismert, az eltűnt nőt több száz önkéntes kutatta élőláncban szeptember 28-án Pilisszentlászló külterületén, amiről a rendőrség is közölt videót. A család, a kollégák és a barátok gyászolnak, miközben a Veszprém vármegyei hírportál új fejleményekkel szoltált Kaszás Nikolett ügyében.
Kaszás Nikolett öngyilkos lett?
Kiderült, hogy Kaszás Nikolett halála előtt nem sokkal egy kutyás férfivel beszélgetett a Pilisben -írja a veol.hu. A tanú egyértelműen kijelentette, hogy a fiatal lány nem tűnt öngyilkosságra hajlamosnak, sőt, szerinte szó sincs arról, hogy saját kezével vetett volna véget az életének. Részletek ITT!
„Sokan nem látják, mennyire nehéz”
A rendőrség országos körözést adott ki, de sajnos már csak a holtteste került elő. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) közölte, három hét alatt összesen 181 kilométernyi jelölt útvonalat és környékét vizsgálták át, miközben folyamatosan szűkítették a keresési zónát a rendőrség adatgyűjtései alapján. Mint mondták, sok kritika érte őket a hosszú ideig tartó akció miatt, ám a terep és az információhiány miatt rendkívül nehéz volt meghatározni, pontosan hol lehet Nikolett.
