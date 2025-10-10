Baleset
34 perce
Karambol a 6-os főúton, Adony térségében
Adony határában van szükség tűzoltói beavatkozásra.
Forrás: Illusztráció
Összeütközött két személyautó a 6-os főúton, Adony határában. A járművekben egy-egy ember utazott, mindketten ki tudtak szállni. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A baleset helyszínén forgalomkorlátozás lehet - tájékoztat a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre