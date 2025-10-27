Így próbálta átverni a drogos kamionos a rendőröket Fejérben - részletek

​A férfit eredetileg azért ellenőrizték Rácalmáson, mert hamis rendszámokkal és iratokkal próbált árut elszállítani egy gyár területéről. A bejelentést követően a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság járőrei a helyszínen az intézkedés során tiltott szerre is bukkantak. A kamionsofőr átvizsgálásakor pénztárcájában kábítószergyanús fehér port is találtak.

A gyanú beigazolódott a kamionsofőrrel szemben, kábítószert is találtak nála.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A Fejér vármegyei rendőrség beszámolója szerint, a román állampolgárt egyedi azonosító jellel visszaélés, közokirat-hamisítás és kábítószer birtoklása bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A gyanúsított elismerte a bűncselekményeket, letartóztatását kezdeményezték.

Hajtóvadászat a kábítószer-kereskedők ellen!

A vármegye más részein is folytatódik a kábítószer-kereskedelem felszámolása. Október elején például egy drogkereskedő házaspárt fotak el Székesfehérváron, a rajtaütésről videó is készült.