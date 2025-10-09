október 10., péntek

Nem minden arany, ami fénylik

8 órája

Sokkoló leleplezés az ingatlanpiacon: vigyázz, könnyen pórul járhatsz (videó)

Címkék#ingatlanpiac#letartóztatás#őrizet#rendőrség#csaló#bűnbanda#csalás

Szerdán csapott le a rendőrség a bűnözői csoportra, amely magát ingatlanközvetítőnek kiadva 90 millió forint kárt okoztak ügyfeleiknek csalássorozatukkal. Négy gyanúsítottat őrizetbe vettek, egy társukat még keresik. A rendőrség pénzt és ingatlanokat foglalt le.

Feol.hu
Ingatlancsaló bűnszövetség felszámolva.

Ingatlancsaló bűnszövetség felszámolva.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A nyomozati adatok szerint a négy férfi azt ígérte a sértetteknek, hogy a piaci árnál jóval olcsóbban segítenek megszerezni többségében állami vagy magántulajdonban lévő, végrehajtás alatt álló ingatlanokat. Az ügyfelek megtévesztésére ingatlanközvetítési és megbízási szerződéseket kötöttek, sőt rávették őket arra, hogy a vételárat letétbe helyezzék. ​

Több átverés és csalás is terjed az interneten. Miközben a rendőrség ingatlancsalókat kapcsolt le, TAJ-kártya-átverés is terjed. Óvatosan!
Felvételek az ingatlancsalók lekapcsolásáról.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A rendőrség – derül ki az általuk kiadott közleményből – miközben jelenleg a még szökésben lévő ötödik társ elfogásán dolgozik, négy gyanúsítottat őrizetbe vettek és házkutatást tartottak. Kezdeményezték letartóztatásukat is. További részletek ITT!

Videó: Ingatlancsaló bűnszövetség felszámolva

A Fejér vármegyei rendőrség felvételeket tett közzé a csalók elfogásáról és a házkutatás pillanatairól.

Újabb átverési trükk

Többen is a NEAK nevével élnek vissza. A csalás során ezúttal sms-ben kérik az embereket a TAJ-kártya megújítására – erről a Nemzeti Kibervédelmi Intézet írt, bejelentés is érkezett hozzájuk. Részletek ITT!


 

