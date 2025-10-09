Sokkoló leleplezés az ingatlanpiacon: vigyázz, könnyen pórul járhatsz (videó)

A nyomozati adatok szerint a négy férfi azt ígérte a sértetteknek, hogy a piaci árnál jóval olcsóbban segítenek megszerezni többségében állami vagy magántulajdonban lévő, végrehajtás alatt álló ingatlanokat. Az ügyfelek megtévesztésére ingatlanközvetítési és megbízási szerződéseket kötöttek, sőt rávették őket arra, hogy a vételárat letétbe helyezzék. ​

Felvételek az ingatlancsalók lekapcsolásáról.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A rendőrség – derül ki az általuk kiadott közleményből – miközben jelenleg a még szökésben lévő ötödik társ elfogásán dolgozik, négy gyanúsítottat őrizetbe vettek és házkutatást tartottak. Kezdeményezték letartóztatásukat is. További részletek ITT!

Videó: Ingatlancsaló bűnszövetség felszámolva

A Fejér vármegyei rendőrség felvételeket tett közzé a csalók elfogásáról és a házkutatás pillanatairól.

Újabb átverési trükk

Többen is a NEAK nevével élnek vissza. A csalás során ezúttal sms-ben kérik az embereket a TAJ-kártya megújítására – erről a Nemzeti Kibervédelmi Intézet írt, bejelentés is érkezett hozzájuk. Részletek ITT!