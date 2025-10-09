2 órája
Sokkoló leleplezés az ingatlanpiacon: vigyázz, könnyen pórul járhatsz (videó)
Szerdán csapott le a rendőrség a bűnözői csoportra, amely magát ingatlanközvetítőnek kiadva 90 millió forint kárt okoztak ügyfeleiknek csalássorozatukkal. Négy gyanúsítottat őrizetbe vettek, egy társukat még keresik. A rendőrség pénzt és ingatlanokat foglalt le.
Ingatlancsaló bűnszövetség felszámolva.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség
A nyomozati adatok szerint a négy férfi azt ígérte a sértetteknek, hogy a piaci árnál jóval olcsóbban segítenek megszerezni többségében állami vagy magántulajdonban lévő, végrehajtás alatt álló ingatlanokat. Az ügyfelek megtévesztésére ingatlanközvetítési és megbízási szerződéseket kötöttek, sőt rávették őket arra, hogy a vételárat letétbe helyezzék.
A rendőrség – derül ki az általuk kiadott közleményből – miközben jelenleg a még szökésben lévő ötödik társ elfogásán dolgozik, négy gyanúsítottat őrizetbe vettek és házkutatást tartottak. Kezdeményezték letartóztatásukat is. További részletek ITT!
Videó: Ingatlancsaló bűnszövetség felszámolva
A Fejér vármegyei rendőrség felvételeket tett közzé a csalók elfogásáról és a házkutatás pillanatairól.
