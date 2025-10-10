Lomelszállítás helyett illegális lerakás lett a vége

Az ügyészség közlése szerint az egyik vádlott lomtalanítási szolgáltatást hirdetett meg, amelyre egy nő jelentkezett azzal, hogy szeretné elszállíttatni az ingatlanán felhalmozódott hulladékot. A férfi a társával együtt 2024. június 16-án érkezett a megadott címre, ponyvás utánfutóval. A különféle hulladékot – köztük lomokat, használhatatlan elektronikai eszközöket, vegyes és települési hulladékot – felrakták az utánfutóra, majd egy beloianniszi ingatlanra szállították. Ezt követően a maradékot is elvitték, amelyet később egy kálozi külterületen rakták le. A megbízótól a munkáért 140 ezer forint készpénzt kaptak – tájékoztatta szerkesztőségünket Jászberényiné dr. Király Teodóra a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A képen a lerakott hulladék látható

Forrás: Fejér Vármegyei Főügyészség

A vádiratból kiderül, hogy a hirdetés alapján már június 14-én is megkereste őket egy érdeklődő, ám az elszállítás akkor nem valósult meg, mivel a díjazásban nem tudtak megegyezni.

Az illegálisan kezelt hulladék összesen 12 köbmétert tett ki, amely a jogszabályok szerint jelentős mennyiségnek minősül. A környezetvédelmi hatóság a vádlottakat kötelezte az elhagyott hulladék felszámolására, valamint az előírt kötelezettség végrehajtásáról is rendelkezett.