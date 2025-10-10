1 órája
Lomelszállítás helyett illegális lerakás lett a vége
A Székesfehérvári Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyűjtöttek és szállítottak el jelentős mennyiségű hulladékot.
Az ügyészség közlése szerint az egyik vádlott lomtalanítási szolgáltatást hirdetett meg, amelyre egy nő jelentkezett azzal, hogy szeretné elszállíttatni az ingatlanán felhalmozódott hulladékot. A férfi a társával együtt 2024. június 16-án érkezett a megadott címre, ponyvás utánfutóval. A különféle hulladékot – köztük lomokat, használhatatlan elektronikai eszközöket, vegyes és települési hulladékot – felrakták az utánfutóra, majd egy beloianniszi ingatlanra szállították. Ezt követően a maradékot is elvitték, amelyet később egy kálozi külterületen rakták le. A megbízótól a munkáért 140 ezer forint készpénzt kaptak – tájékoztatta szerkesztőségünket Jászberényiné dr. Király Teodóra a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
A vádiratból kiderül, hogy a hirdetés alapján már június 14-én is megkereste őket egy érdeklődő, ám az elszállítás akkor nem valósult meg, mivel a díjazásban nem tudtak megegyezni.
Az illegálisan kezelt hulladék összesen 12 köbmétert tett ki, amely a jogszabályok szerint jelentős mennyiségnek minősül. A környezetvédelmi hatóság a vádlottakat kötelezte az elhagyott hulladék felszámolására, valamint az előírt kötelezettség végrehajtásáról is rendelkezett.
A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészség indítványát elfogadva, tárgyalás mellőzésével hozott döntést. A két férfit 312 óra közérdekű munkára kötelezte, továbbá 70 ezer forint vagyonelkobzást rendelt el velük szemben.