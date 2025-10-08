Félmilliárdos adócsalással gyanúsítják Herczig Norbertet

A hazai berkekben népszerű autóversenyző cége, a Herczig Autósport Kft. már 2023-ban felkerült a NAV legnagyobb adótartozást felalmozóinak listájára, amelynek Herczig Norbert felesége, Herczig Annamária is társtulajdonosa volt. Jelenleg, különösen jelentős, 500 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A büntetőeljárásnak jelenleg húsz gyanúsítottja van, köztük Herczig Norbert rallypilóta, aki négyszer nyerte meg abszolútban a magyar ralibajnokságot. Emellett, 2014-ben és 2016-ban a Székesfehérvár Rally abszolút elsőségét is elhódította, a felvidéki Igor Bacigál navigálásával. Előbbi diadalának érdekessége, hogy ez volt az ikonikus Skoda Fabia S2000 „búcsúversenye", ezután elsők között kapta meg az akkori legújabb fejlesztésű, Skoda Fabia R5-t. A gyanúsítottak között van két színházi producer is, Ridzi Gábor és Földvári Péter – derítette ki a Privátkopó bűnügyi portál. Az oldal továbbá azt is nyilvánosságra hozta, hogy a nyomozás adatai szerint a tényleges tevékenységet nem végző cégekből álló, színlelt média, informatikai és építőipari szolgáltatásokra létrehozott számlagyáros hálózat valótlan tartalmú, fiktív számlákkal látta el az adóelkerülő vállalkozásokat.

2016-ban a Székesfehérvár Rally-n aratott futamgyőzelmével biztosította be harmadik abszolút magyar bajnoki címét Herczig Norbert, Igor Bacigállal az oldalán.

Fotó: Skoda Rally Team Hungaria

Áfacsalással gyanúja merült fel Herczig Norbert cégei ellen

2022 októberében, illetve decemberében alapította Herczig Norbert azt a két társaságot (Mentor Sport Kft., és Respect Racing Kft.), amelyeket másfél évvel később, ugyanazon a napon (2024. május 24.) egy házaspárnak adott el. Az egyiket az akkor 24 éves feleségnek, a másikat az akkor 25 éves férjnek. A vélelmezhető színlelt adásvétel időpontjában mindkét kft. NAV biztosítási intézkedés, valamint végrehajtás hatálya alatt állt. A Herczig Rallye Sport (HRS) Kft. felszámolását 2023 januárjában rendelte el a cégbíróság a NAV kezdeményezésére. A társaság szerepelt az adóhivatal 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózok listáján. A hatóságoknak az adta az okot a gyanúra, hogy a cégek mérlegeiben éveken keresztül 800-900 millió forintos nettó árbevételeket könyveltek el, de a kiadási oldalon szinte azonos összegek szerepeltek. Emiatt ádócsalással gyanúsítják a versenyzőt. Az ügyben megszólalt az érintett Herczig Norbert, aki elmondta – „Jelenleg a hatóságok végzik a munkájukat az önök által megnevezett bűnügyben és ott a szükséges nyilatkozatokat megtesszük”.