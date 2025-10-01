Baleset
1 órája
Hatalmas baleset, árokba csapódott járművek a sztrádán
Összeütközött egy furgon és egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán. Az Iváncsa térségében történt baleset következtében mindkét jármű az árokba sodródott.
Illusztráció
Forrás: feol archív
A baleset helyszínére riasztották a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést és az áramtalanítást a további veszély elkerülése érdekében - számolt be a katasztrófavédelem.
A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Kerestük a Mentőszolgálatot, amint válaszolnak közölni fogjuk.
