Baleset

1 órája

Hatalmas baleset, árokba csapódott járművek a sztrádán

​Összeütközött egy furgon és egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán. Az Iváncsa térségében történt baleset következtében mindkét jármű az árokba sodródott.

Kecskés Zoltán
Hatalmas baleset, árokba csapódott járművek a sztrádán

A baleset helyszínére riasztották a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést és az áramtalanítást a további veszély elkerülése érdekében - számolt be a katasztrófavédelem.​

A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Kerestük a Mentőszolgálatot, amint válaszolnak közölni fogjuk.
 

