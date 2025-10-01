Hatalmas baleset, árokba csapódott járművek a sztrádán

A baleset helyszínére riasztották a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést és az áramtalanítást a további veszély elkerülése érdekében - számolt be a katasztrófavédelem.​

A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Kerestük a Mentőszolgálatot, amint válaszolnak közölni fogjuk.

