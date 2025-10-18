Laptop, telefon: ezeket az eszközöket a fehérvári rendőrség is vadássza – akár nálad is lehet egy közülük!

A police.hu adatbázisa szerint használt laptopok, tabletek, notebookok, sőt még PlayStation, AirPods, AirTag és érintőceruza is felkerült a körözési listára, köztük több százezer forintos darabokkal. A nyilvántartásban olyan jól ismert márkák tűnnek fel, mint az Acer, HP, Lenovo, Samsung vagy Apple – némelyik eszköz már több éve eltűnt, és azóta is hiába keresik. Egyes tételek, például egy iPad Air (11 hüvelykes, M3-as) vagy egy Samsung Tab S8+ akár 200–400 ezer forintot is érhetnek, míg mások, például az Apple AirPods fülhallgató vagy a Huawei MediaPad T5 tablet szintén jelentős, több tízezer forintos kárt jelent.

Olcsó húsnak híg a leve: használt laptopok, tabletek, telefonok esetében gyanakodjunk

Használt laptop, tablet, játékkonzol – csak óvatosan!

A rendőrség által vezetett lista azt is mutatja, hogy az ilyen eszközök eltűnése nem ritka – bár az ok változatos: lehetnek céges vagy intézményi leltárhiányok, lopások, sőt elhagyás miatti körözések is.

A rendőrség online adatbázisa bárki számára elérhető, így bárki ellenőrizheti, hogy egy használtan vásárolt eszköz szerepel-e a körözési listán. Ebben az esetben a gyári azonosítót érdemes figyelni. A rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a gyanúsan olcsó laptopok vagy telefonok esetében érdemes utánanézni az eredetüknek – mert könnyen lehet, hogy körözött darabról van szó.

A konkrét tételek

A HGLPJED3P0GV gyári azonosítójú AirTaget 2025. május 12-e, az 5CD2081NHF jelű HP Probook 640 gigabyte-os notebookot 2023. szeptember 17-e óta keresik a rendőrök, míg az S0111812185 azonosítószámú PlayStation 5-öt 2024. május 25. óta szeretné visszakapni a gazdája.

