Baleset
1 órája
Hármas karambol történt a 8-as főút fehérvári szakaszán
A tűzoltók áramtalanították az egyik járművet.
Szirénázva rohant a mentő a reggeli balesethez.
Forrás: OMSZ/Illusztráció
Összeütközött három személygépkocsi a Székesfehérváron, a 8-as főúton, a Holland fasor közelében. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - írja a katasztrófavédelem.
