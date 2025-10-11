Hármas karambol történt a 8-as főút fehérvári szakaszán

Összeütközött három személygépkocsi a Székesfehérváron, a 8-as főúton, a Holland fasor közelében. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - írja a katasztrófavédelem.