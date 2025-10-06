október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos baleset

1 órája

Most érkezett: a sofőr nem élte túl a hatalmas csattanást (helyszíni fotó)

Címkék#baleset#Kisapostag#mentőhelikopter#6-os főút#sofőr#mentő#tragédia#katasztrófavédelem#halálos baleset

Hiába érkezett több mentőegység, köztük mentőhelikopter is, sajnos már nem tudták megmenteni a sofőr életét, akit feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók. A halálos baleset Kisapostag közelében, 6-os főúton történt.

Feol.hu

Ahogy a FEOL beszámolt róla, délután nagy csattanás történt a 6-os főúton. Sajnos, már akkor sejteni lehetett, hogy nagy lehet a baj, hiszen lezárták a főutat Kisapostagnál, a roncsok közé szorult autó sofőrjét kellett kimenteni, miután letért az útról és nagy sebességgel a fának ütközött. Többen aggódtak a sofőrét, de mindenki bízott benne, hogy nem történt halálos baleset. Percekkel ezelőtt megérkezett a válasz a mentőktől.

A mentő munkatársai mindent megtettek, de hiába. Halálos baleset történt a főúton.
A mentő munkatársai mindent megtettek, de hiába. Halálos baleset történt a főúton.
Forrás: duol.hu

Mentőhelikopter is érkezett, de hiába: halálos baleset történt

Az Országos Mentőszolgálat közölte a tragédia körülményeit.

A baleset következtében egy 30 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos a helyszínen életét vesztette.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu