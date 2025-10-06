1 órája
Most érkezett: a sofőr nem élte túl a hatalmas csattanást (helyszíni fotó)
Hiába érkezett több mentőegység, köztük mentőhelikopter is, sajnos már nem tudták megmenteni a sofőr életét, akit feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók. A halálos baleset Kisapostag közelében, 6-os főúton történt.
Ahogy a FEOL beszámolt róla, délután nagy csattanás történt a 6-os főúton. Sajnos, már akkor sejteni lehetett, hogy nagy lehet a baj, hiszen lezárták a főutat Kisapostagnál, a roncsok közé szorult autó sofőrjét kellett kimenteni, miután letért az útról és nagy sebességgel a fának ütközött. Többen aggódtak a sofőrét, de mindenki bízott benne, hogy nem történt halálos baleset. Percekkel ezelőtt megérkezett a válasz a mentőktől.
Mentőhelikopter is érkezett, de hiába: halálos baleset történt
Az Országos Mentőszolgálat közölte a tragédia körülményeit.
A baleset következtében egy 30 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos a helyszínen életét vesztette.