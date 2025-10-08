​Sokkoló felvételek, drámai részletek a Kisapostagnál történt tragikus balesetről (videó)

​A TV2 Tények által közölt felvételeken jól látszik, hogy az autó teljesen rommá tört, miután hétfő délután a 6-os főút kisapostagi szakaszán hatalmas sebességgel egy fának csapódott. A kocsi eleje darabokra tört, a motorja kiszakadt, az ajtaját pedig a tűzoltók vágták le, mert a sofőr a roncsba szorult. Ahogy arról a FEOL is beszámolt, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés során a jármű bal első ajtaját hidraulikus feszítővágóval távolították el, majd a mentőkkel közösen emelték ki az egyedül utazó sofőrt a járműből, akit sokan gyászolnak.

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a motor kiszakadt a kocsiból. Sokan gyászolják a fiatal sofőrt.

Fotó: TV2 / Tények

Kritikus állapotban volt, de még élt, amikor a mentők megérkeztek

– ez a mondat is elhangzott a Tények riportjában. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, mentőautókat és mentőhelikoptert is riasztottak. A szakemberek mindent megtettek, küzdöttek a fiatal férfi életéért, de sajnos olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy a helyszínen életét vesztette, halálos baleset történt.