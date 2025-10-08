október 8., szerda

Gyász

1 órája

​Sokkoló felvételek, drámai részletek a Kisapostagnál történt tragikus balesetről (videó)

Az ütközés olyan hatalmas volt, hogy a motor kiszakadt a kocsiból. A halálos autóbaleset még hétfőn délután történt Kisapostagnál. A fiút sokan gyászolják, barátjának édesapja megtörten nyilatkozott a Tényeknek: „Mindenki szerette a fiút, akinek mindene volt az Audija.”

Feol.hu

​A TV2 Tények által közölt felvételeken jól látszik, hogy az autó teljesen rommá tört, miután hétfő délután a 6-os főút kisapostagi szakaszán hatalmas sebességgel egy fának csapódott. A kocsi eleje darabokra tört, a motorja kiszakadt, az ajtaját pedig a tűzoltók vágták le, mert a sofőr a roncsba szorult. Ahogy arról a FEOL is beszámolt, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés során a jármű bal első ajtaját hidraulikus feszítővágóval távolították el, majd a mentőkkel közösen emelték ki az egyedül utazó sofőrt a járműből, akit sokan gyászolnak.

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a motor kiszakadt a kocsiból. A felvételeken jól látszik, hogy az autó teljesen rommá tört, a fiatal sofőrt sokan gyászolják.
Az ütközés olyan erejű volt, hogy a motor kiszakadt a kocsiból. Sokan gyászolják a fiatal sofőrt.
Fotó: TV2 / Tények

Kritikus állapotban volt, de még élt, amikor a mentők megérkeztek

 – ez a mondat is elhangzott a Tények riportjában. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, mentőautókat és mentőhelikoptert is riasztottak. A szakemberek mindent megtettek, küzdöttek a fiatal férfi életéért, de sajnos olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy a helyszínen életét vesztette, halálos baleset történt.

Sokan gyászolják, megszólalt a fiú barátjának édesapja

​Audi volt a kedvenc márkája. Sokat foglalkozott vele, bár úgy, hogy mondjam, hát nem volt egy ilyen élvonalbeli autó, de próbálta belőle kihozni a legtöbbet, mert nagyon szerette azt az autót. Nagyon barátságos gyerek volt. Mindenkit segített, minket is.

A fiatal Dunaföldváron élt az édesapjával. A Tények úgy tudja, egy barátjához indult, amikor a baleset történt. Kedden mécsesek égtek a tragédia helyszínén. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

