Esztergályos Cecília saját temetését is megszervezte

A temetésről őszintén beszélt Esztergályos Cecília, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő. Bár 82 évesen is aktívan játszik színházban és tele van élettel, elmondása szerint fontosnak tartotta, hogy előre megtervezze a búcsúztatását.

Esztergályos Cecília azt is elárulta, milyen verseket szeretne hallani a saját búcsúztatóján

Forrás: borsonline.hu

A művésznő férjével, Fonyódi Péterrel már megvették közös sírhelyüket, számolt be cikkében a bors, sőt a kolumbáriumban a nevüket és születési évüket is felvésette. Esztergályos Cecília azt is elárulta, milyen verseket szeretne hallani a saját búcsúztatóján: Tóth Árpád Láng és Ady Endre Köszönöm, köszönöm, köszönöm című műveit.

Esztergályos Cecília Székesfehérváron is szerepelt

A 2000-es évek elején a fehérvári közönség két darabban is láthatta a színpadon: az Acélmagnóliákban és a Holdbéli csónakosban. De saját készítésű kerámiáit is megismerhették a koronázóvárosban egy kiállítás keretében.