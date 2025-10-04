1 órája
Ismerősét akarta megölni egy férfi Fejérben, vascsővel támadt rá
A Fejér Vármegyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki szeptember végén életveszélyesen rátámadt egyik ismerősére Bicskén. A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és elrendelte az erőszakos gyanúsított letartóztatását.
A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. szeptember 23-án este, három nő társaságában alkoholt fogyasztott. Italozás közben szóváltás alakult ki közte és egyik ismerőse között, amely hamar erőszakba torkollott: a férfi a nő torkát megragadta, fojtogatta, majd halálosan megfenyegette. A sértettnek sikerült kiszabadulnia és kimenekülnie a házból, ám a férfi faléccel, majd egy másfél méteres vascsővel indult utána. A nő segítségért kiáltva próbált elmenekülni, de a gyanúsított utolérte, és a fejét is megütötte, amelynek következtében a sértett a homlokán sérült meg.
Erőszak és fenyegetés: vascsővel támadt ismerősére egy férfi Fejérben
A nőnek végül sikerült a szomszédhoz menekülnie, aki értesítette a rendőrséget. Később azonban visszatért a házhoz, hogy segítsen ott maradt barátnőjén. Ekkor a férfi újra rátámadt: puszta kézzel ütlegelte, majd a helyszínre érkező mentőautót is megütötte. A bántalmazott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám a támadás módja alkalmas volt arra, hogy súlyosabb, akár halálos következményekkel járjon.
A Fejér Vármegyei Főügyészség indítványában kiemelte, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, legutóbbi büntetését követően rövid időn belül újabb súlyos bűncselekményt követett el. Fennáll a bűnismétlés veszélye, valamint annak kockázata, hogy befolyásolni próbálja a tanúkat. Emellett állandó lakóhellyel sem rendelkezik, így a szökés, elrejtőzés lehetősége is reális.
A férfi cselekményének büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés. A Székesfehérvári Járásbíróság a fenti körülményekre tekintettel elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
