Ismerősét akarta megölni egy férfi Fejérben, vascsővel támadt rá

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. szeptember 23-án este, három nő társaságában alkoholt fogyasztott. Italozás közben szóváltás alakult ki közte és egyik ismerőse között, amely hamar erőszakba torkollott: a férfi a nő torkát megragadta, fojtogatta, majd halálosan megfenyegette. A sértettnek sikerült kiszabadulnia és kimenekülnie a házból, ám a férfi faléccel, majd egy másfél méteres vascsővel indult utána. A nő segítségért kiáltva próbált elmenekülni, de a gyanúsított utolérte, és a fejét is megütötte, amelynek következtében a sértett a homlokán sérült meg.

Erőszak egy vita hevében: életveszélyesen bántalmazták az ismerőst

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Erőszak és fenyegetés: vascsővel támadt ismerősére egy férfi Fejérben

A nőnek végül sikerült a szomszédhoz menekülnie, aki értesítette a rendőrséget. Később azonban visszatért a házhoz, hogy segítsen ott maradt barátnőjén. Ekkor a férfi újra rátámadt: puszta kézzel ütlegelte, majd a helyszínre érkező mentőautót is megütötte. A bántalmazott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám a támadás módja alkalmas volt arra, hogy súlyosabb, akár halálos következményekkel járjon.

A Fejér Vármegyei Főügyészség indítványában kiemelte, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, legutóbbi büntetését követően rövid időn belül újabb súlyos bűncselekményt követett el. Fennáll a bűnismétlés veszélye, valamint annak kockázata, hogy befolyásolni próbálja a tanúkat. Emellett állandó lakóhellyel sem rendelkezik, így a szökés, elrejtőzés lehetősége is reális.

A férfi cselekményének büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés. A Székesfehérvári Járásbíróság a fenti körülményekre tekintettel elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A közelmúltban sajnos több tragikus esemény és bűncselekmény is történt Fejérben

Azonosították a gyermekmolesztálót Dunaújvárosban. A rendőrség lecsapott a pedofilra, aki leszólított egy fiút a "kiserdőnél", ez történt utána! A férfit most gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsítanak.