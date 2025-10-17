Olyan botrányt csinált az ercsi banda a vonaton, hogy kiment értük a kommandó

​Szeptember végén egy ercsi lakosokból álló, körülbelül tízfős csoport keltett riadalmat a Budapest Déli pályaudvarról Pincehelyre tartó személyvonaton. Az ercsi banda hangoskodott, agresszíven viselkedett, egyik tagjuk pedig megrúgta a MÁV jegyvizsgálóját is. Az elkövetők pechjére a kalauzon található testkamera rögzítette a botrányos viselkedést. A megdöbbentő felvételt pedig most hozta nyilvánosságra a rendőrség.

Jelenet a videóból: Erőszakoskodók a vonaton, az ercsi banda egyik tagja még a kalauzt is megrúgta.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség



Bebukott az ercsi banda, nem számoltak a kamerával...

​A Gárdonyi Rendőrkapitányság azonnal megkezdte a nyomozást. A kalauz testkamerája döntőnek bizonyult, így a rendőrök október 15-én nagyszabású rajtaütést hajtottak végre Ercsiben. A rendőrségi közlemény szerint, ​hat embert – három férfit és három nőt – állítottak elő csoportos garázdaság gyanúja miatt. Egyiküket, aki bántalmazta a kalauzt, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével is meggyanúsították. Két személyt őrizetbe vettek, letartóztatásukat kezdeményezték.

A nyomozók egy 45 éves nőt szintén őrizetbe vettek, akivel szemben kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja merült fel, miszerint 14 év alatti gyermekeivel rendszeresen követett el lopásokat, gyermekei pedig az ő jelenlétében bántalmaztak más kiskorúakat.

Olvasta már? Így menekült meg a bántalmazott nő

Egy hétköznapi vacsora drámai fordulatot vett Balatonbogláron. A pincér ébersége mentett meg egy bántalmazott nőt: látva a néma segélykérést azonnal cselekedett. Részleteket ITT olvashat!