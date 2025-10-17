október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva videó

33 perce

Olyan botrányt csinált az ercsi banda a vonaton, hogy kiment értük a kommandó

Címkék#Budapest#Ercsi#botrány#agresszív#Déli Pályaudvar#rendőrség#lopás#rajtaütés#testkamera#MÁV

Vonaton randalírozott egy nagyobb társaság Ercsiből. Nem lett jó vége. A rendőrség a jegyvizsgáló testkamerájának felvételei alapján elfogta az ercsi banda elkövetőit. ​Nagyszabású rendőrségi akció során vették őrizetbe őket.

Feol.hu

​Szeptember végén egy ercsi lakosokból álló, körülbelül tízfős csoport keltett riadalmat a Budapest Déli pályaudvarról Pincehelyre tartó személyvonaton. Az ercsi banda hangoskodott, agresszíven viselkedett, egyik tagjuk pedig megrúgta a MÁV jegyvizsgálóját is. Az elkövetők pechjére a kalauzon található testkamera rögzítette a botrányos viselkedést. A megdöbbentő felvételt pedig most hozta nyilvánosságra a rendőrség.

Videón a botrányos viselkedés, amely a MÁV egyik vonatán odáig fajult, hogy az ercsi banda egyik tagja megrúgta a kalauzt.
Jelenet a videóból: Erőszakoskodók a vonaton, az ercsi banda egyik tagja még a kalauzt is megrúgta.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség


Bebukott az ercsi banda, nem számoltak a kamerával...

​A Gárdonyi Rendőrkapitányság azonnal megkezdte a nyomozást. A kalauz testkamerája döntőnek bizonyult, így a rendőrök október 15-én nagyszabású rajtaütést hajtottak végre Ercsiben. A rendőrségi közlemény szerint, ​hat embert – három férfit és három nőt – állítottak elő csoportos garázdaság gyanúja miatt. Egyiküket, aki bántalmazta a kalauzt, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével is meggyanúsították. Két személyt őrizetbe vettek, letartóztatásukat kezdeményezték.

A nyomozók egy 45 éves nőt szintén őrizetbe vettek, akivel szemben kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja merült fel, miszerint 14 év alatti gyermekeivel rendszeresen követett el lopásokat, gyermekei pedig az ő jelenlétében bántalmaztak más kiskorúakat.

Olvasta már? Így menekült meg a bántalmazott nő

Egy hétköznapi vacsora drámai fordulatot vett Balatonbogláron. A pincér ébersége mentett meg egy bántalmazott nőt: látva a néma segélykérést azonnal cselekedett. Részleteket ITT olvashat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu