október 21., kedd

Orsolya névnap

+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyon keresik

43 perce

Eltűnt egy 22 éves fiú, a rendőrség segítséget kér

Címkék#segítség#eltűnt#rendőrség#Kovács Patrik

Még a nyár derekán, nyoma veszett egy fiatalembernek. A 22 éves fiú eltűnt ezen a napon, és azóta is nagyon keresik. A részletekkel kapcsolatban szűkszavú a hatóság, ám a hivatalos szervek bíznak abban, hogy lesz valaki, aki látta az eltűnt személyt valahol.

Feol.hu
Eltűnt egy 22 éves fiú, a rendőrség segítséget kér

Eltűnt férfi után kutat a rendőrség

Forrás: Rendőrség

Aggasztó híreket közölt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság. Egy 22 éves fiatal férfi, Kovács Patrik eltűnt még a nyáron, és azóta sem került elő. A hatóságok eleddig meglehetősen kevés információt szivárogtattak ki, ám az biztos, hogy a férfi eltűnésének dátuma július 12., és az is biztos, hogy sokan szeretnék ha mielőbb előkerülne. Ennek érdekében azt kéri a hatóság, hogy ha bárki felismeri a 22 éves, magyar állampolgárságú férfit, az azonnal tegyen bejelentést!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu