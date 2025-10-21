43 perce
Eltűnt egy 22 éves fiú, a rendőrség segítséget kér
Még a nyár derekán, nyoma veszett egy fiatalembernek. A 22 éves fiú eltűnt ezen a napon, és azóta is nagyon keresik. A részletekkel kapcsolatban szűkszavú a hatóság, ám a hivatalos szervek bíznak abban, hogy lesz valaki, aki látta az eltűnt személyt valahol.
Eltűnt férfi után kutat a rendőrség
Forrás: Rendőrség
Aggasztó híreket közölt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság. Egy 22 éves fiatal férfi, Kovács Patrik eltűnt még a nyáron, és azóta sem került elő. A hatóságok eleddig meglehetősen kevés információt szivárogtattak ki, ám az biztos, hogy a férfi eltűnésének dátuma július 12., és az is biztos, hogy sokan szeretnék ha mielőbb előkerülne. Ennek érdekében azt kéri a hatóság, hogy ha bárki felismeri a 22 éves, magyar állampolgárságú férfit, az azonnal tegyen bejelentést!
Itt vannak a helyszíni fotók az M7-es balesetről (galéria) - frissítve