Eltűnt egy 22 éves fiú, a rendőrség segítséget kér

Aggasztó híreket közölt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság. Egy 22 éves fiatal férfi, Kovács Patrik eltűnt még a nyáron, és azóta sem került elő. A hatóságok eleddig meglehetősen kevés információt szivárogtattak ki, ám az biztos, hogy a férfi eltűnésének dátuma július 12., és az is biztos, hogy sokan szeretnék ha mielőbb előkerülne. Ennek érdekében azt kéri a hatóság, hogy ha bárki felismeri a 22 éves, magyar állampolgárságú férfit, az azonnal tegyen bejelentést!