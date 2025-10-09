október 9., csütörtök

Kétségbeesett keresés

2 órája

Nyomtalanul eltűnt a szőke hajú, tetovált nő, most Ön is segíthet

A nyilvánossághoz fordultak a hatóságok, mivel sehol sem találják a Fejér vármegyei nőt. A rendőrség az eltűnés miatt adott ki körözést, hogy a lakosság segítségével megtalálják a 38 éves dunaújvárosi lakost. Mutatjuk a részleteket!

Feol.hu
Számos eltüntet tart nyilván a rendőrség, sajnos most egy újabb személy került fel a listára.

Fotó: shutterstock/illusztráció

​A police.hu közleménye szerint a 38 éves nő elérhetetlenné vált. Rokonai több hónapja nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, és a rendőrség intézkedései eddig nem vezettek eredményre. Minden apró nyom nagy jelentőséggel bírhat a hónapok óta tartó eltűnés ügyében, a rendőrség körözést adott ki, Hajdu Gabriella megtalálása érdekében. Segítse a keresést!

A nyilvánossághoz fordultak a hatóságok, mivel sehol sem találják a Fejér vármegyei nőt. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnés ügyében.
Eltűnés: A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kétségbeesetten keresi Hajdu Gabriella, dunaújvárosi lakost.
Fotó: police.hu

​Az eltűnésben érintett személy leírása, bejelentés módjai

A rendőrség az eltűnt személyre részletes leírást adott közre. Hajdu Gabriella személyleírása:

  • ​Hajszín: Szőke
  • ​Szemszín: Világoszöld
  • Testalkat: Vékony
  • Különös ismertetőjelek: Tetovált szemöldök, valamint jól látható tetoválás a jobb karján.

​A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható Hajdu Gabriellát felismeri, vagy az eltűnését követő tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, azonnal tegyen bejelentést! ​Jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon!

Mindeközben hajtóvadászat indult a toplistás bűnözők után

A TOP 50 körözött személy listáján három Fejér vármegyei férfi neve is szerepel, akik ellen most kiemelt hajtóvadászat indult. Felismeri valamelyiküket? A rendőrség kéri, azonnal tegyen bejelentést. 

 

