2 órája
Nyomtalanul eltűnt a szőke hajú, tetovált nő, most Ön is segíthet
A nyilvánossághoz fordultak a hatóságok, mivel sehol sem találják a Fejér vármegyei nőt. A rendőrség az eltűnés miatt adott ki körözést, hogy a lakosság segítségével megtalálják a 38 éves dunaújvárosi lakost. Mutatjuk a részleteket!
Számos eltüntet tart nyilván a rendőrség, sajnos most egy újabb személy került fel a listára.
Fotó: shutterstock/illusztráció
A police.hu közleménye szerint a 38 éves nő elérhetetlenné vált. Rokonai több hónapja nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, és a rendőrség intézkedései eddig nem vezettek eredményre. Minden apró nyom nagy jelentőséggel bírhat a hónapok óta tartó eltűnés ügyében, a rendőrség körözést adott ki, Hajdu Gabriella megtalálása érdekében. Segítse a keresést!
Az eltűnésben érintett személy leírása, bejelentés módjai
A rendőrség az eltűnt személyre részletes leírást adott közre. Hajdu Gabriella személyleírása:
- Hajszín: Szőke
- Szemszín: Világoszöld
- Testalkat: Vékony
- Különös ismertetőjelek: Tetovált szemöldök, valamint jól látható tetoválás a jobb karján.
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható Hajdu Gabriellát felismeri, vagy az eltűnését követő tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, azonnal tegyen bejelentést! Jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon!
