Nyomtalanul eltűnt a szőke hajú, tetovált nő, most Ön is segíthet

​A police.hu közleménye szerint a 38 éves nő elérhetetlenné vált. Rokonai több hónapja nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, és a rendőrség intézkedései eddig nem vezettek eredményre. Minden apró nyom nagy jelentőséggel bírhat a hónapok óta tartó eltűnés ügyében, a rendőrség körözést adott ki, Hajdu Gabriella megtalálása érdekében. Segítse a keresést!

Eltűnés: A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kétségbeesetten keresi Hajdu Gabriella, dunaújvárosi lakost.

Fotó: police.hu

​Az eltűnésben érintett személy leírása, bejelentés módjai

A rendőrség az eltűnt személyre részletes leírást adott közre. Hajdu Gabriella személyleírása:

​Hajszín: Szőke

​Szemszín: Világoszöld

Testalkat: Vékony

Különös ismertetőjelek: Tetovált szemöldök, valamint jól látható tetoválás a jobb karján.

​A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható Hajdu Gabriellát felismeri, vagy az eltűnését követő tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, azonnal tegyen bejelentést! ​Jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon!

