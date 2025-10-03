A legpofátlanabb manőver: felment a járdára, hogy előzhessen! (videó)

A BpiAutósok friss videós összefoglalója – a fedélzeti kamera felvételeit felhasználva – ismét bebizonyította: a magyar utakon bármi, ami megtörténhet, megtörténik, sőt olyan is, amire nem is gondolnánk. A videóban látható megdöbbentő jelenetek között olyan baleset és életveszélyes szituációk szerepelnek, amelyek a józan észt és a KRESZ alapvető szabályait is messze túlszárnyalják. A fentebb említett Albert Einstein idézet pedig tökéletesen leírja a szituációt. Ámokfutók pedig sokszor nem mérik fel, hogy ezzel mások életével is játszanak.

Elképesztően életveszélyes jelenet!

Forrás: BpiAutósok

Baleset és életveszély az utakon, Fejér vármegye is bekerült

A felvételek újra és újra igazolják, hogy néha csak a szerencsén és a vétlen sofőrök jelenlétén múlik, hogy az életveszélyes manőverből ne legyen tragédia. Az elképesztő agressziótól kezdve, a pofátlan járdás előzésen keresztül, az M1-es autópálya terelésében látott eszméletlen manőverig minden volt, az M7-es autópálya vakegér autósáról már nem is beszélve.