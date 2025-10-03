október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megáll az ész!

1 órája

A legpofátlanabb manőver: felment a járdára, hogy előzhessen! (videó)

Címkék#életveszélyes#m7-es autópálya#rendőrség#autópálya#baleset#M1-es autópálya

Meglepő, érthetetlen manőverekből nem volt hiány ősz első hónapjában sem. Ahogy Albert Einstein mondta, „A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség." Ez az összeállítás bőven mutat példát mindezekre, fókuszban a különböző baleset- és életveszélyes helyzetek, amikor sokszor centiken múlt a tragédia.

Feol.hu

A BpiAutósok friss videós összefoglalója – a fedélzeti kamera felvételeit felhasználva – ismét bebizonyította: a magyar utakon bármi, ami megtörténhet, megtörténik, sőt olyan is, amire nem is gondolnánk.  A videóban látható megdöbbentő jelenetek között olyan baleset és életveszélyes szituációk szerepelnek, amelyek a józan észt és a KRESZ alapvető szabályait is messze túlszárnyalják. A fentebb említett Albert Einstein idézet pedig tökéletesen leírja a szituációt. Ámokfutók pedig sokszor nem mérik fel, hogy ezzel mások életével is játszanak.

Ahogy Albert Einstein mondta, „A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség." Elképesztően életveszélyes jelenetek az utakról..
Elképesztően életveszélyes jelenet!
Forrás: BpiAutósok

Baleset és életveszély az utakon, Fejér vármegye is bekerült

A felvételek újra és újra igazolják, hogy néha csak a szerencsén és a vétlen sofőrök jelenlétén múlik, hogy az életveszélyes manőverből ne legyen tragédia. Az elképesztő agressziótól kezdve, a pofátlan járdás előzésen keresztül, az M1-es autópálya terelésében látott eszméletlen manőverig minden volt, az M7-es autópálya vakegér autósáról már nem is beszélve. 

A BpiAutósok összeállítása tökéletes útmutató arra, hogy mit ne tegyünk az utakon. Különösen érdemes megnézni, hogy a sofőrök milyen érthetetlen és indokolatlan kockázatot vállalnak, veszélyeztetve ezzel nemcsak magukat, hanem mindenkit, aki körülöttük közlekedik.

A gyorshajtás, továbbra is hatalmas probléma

Fejér vármegye útjai megdöbbentő képet festenek a közlekedési szabályok betartásáról. A vármegyei rendőrség legfrissebb statisztikái szerint a sofőrök hatalmas kockázatot vállalnak, tömegesen hagyják figyelmen kívül a legalapvetőbb biztonsági előírásokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu