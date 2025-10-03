1 órája
A legpofátlanabb manőver: felment a járdára, hogy előzhessen! (videó)
Meglepő, érthetetlen manőverekből nem volt hiány ősz első hónapjában sem. Ahogy Albert Einstein mondta, „A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség." Ez az összeállítás bőven mutat példát mindezekre, fókuszban a különböző baleset- és életveszélyes helyzetek, amikor sokszor centiken múlt a tragédia.
A BpiAutósok friss videós összefoglalója – a fedélzeti kamera felvételeit felhasználva – ismét bebizonyította: a magyar utakon bármi, ami megtörténhet, megtörténik, sőt olyan is, amire nem is gondolnánk. A videóban látható megdöbbentő jelenetek között olyan baleset és életveszélyes szituációk szerepelnek, amelyek a józan észt és a KRESZ alapvető szabályait is messze túlszárnyalják. A fentebb említett Albert Einstein idézet pedig tökéletesen leírja a szituációt. Ámokfutók pedig sokszor nem mérik fel, hogy ezzel mások életével is játszanak.
Baleset és életveszély az utakon, Fejér vármegye is bekerült
A felvételek újra és újra igazolják, hogy néha csak a szerencsén és a vétlen sofőrök jelenlétén múlik, hogy az életveszélyes manőverből ne legyen tragédia. Az elképesztő agressziótól kezdve, a pofátlan járdás előzésen keresztül, az M1-es autópálya terelésében látott eszméletlen manőverig minden volt, az M7-es autópálya vakegér autósáról már nem is beszélve.
Horrorfelvétel! Így okozott balesetet az M7-esen az ámokfutó sofőr (videó)
A BpiAutósok összeállítása tökéletes útmutató arra, hogy mit ne tegyünk az utakon. Különösen érdemes megnézni, hogy a sofőrök milyen érthetetlen és indokolatlan kockázatot vállalnak, veszélyeztetve ezzel nemcsak magukat, hanem mindenkit, aki körülöttük közlekedik.
A gyorshajtás, továbbra is hatalmas probléma
Fejér vármegye útjai megdöbbentő képet festenek a közlekedési szabályok betartásáról. A vármegyei rendőrség legfrissebb statisztikái szerint a sofőrök hatalmas kockázatot vállalnak, tömegesen hagyják figyelmen kívül a legalapvetőbb biztonsági előírásokat.
Ez sokkoló! 1500-nál is több gyorshajtó és 228 öv nélküli sofőr - részletek