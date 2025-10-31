Hősies életmentés Dunaújvárosban: buszsofőrök mentették meg az eszméletlen férfit

A duol.hu beszámolója szerint a Szeged felé tartó buszjárat épp a Dózsa Mozinál állt meg, majd továbbindult a Papírgyári út irányába. Hirtelen erős fékezés történt, amikor a sofőrök észrevették az úton fekvő férfit. A két buszsofőr azonnal leszállt, odasietett a földön fekvő férfihez és megkezdte az életmentést.

Életmentés Dunaújvárosban: nem tétlenkedtek a buszsofőrök

Forrás: duol.hu

Életmentés Dunaújvárosban: hétköznapi hősök segítettek

Nem sokkal később egy járókelő is csatlakozott az életmentéshez, elakadásjelzővel biztosítva a helyszínt. Sokan először azt hitték, hogy a férfit elütötte egy jármű, de hamar kiderült, hogy másról van szó. A férfi valószínűleg ittas állapotban volt, ezért esett össze, és nem tudott magáról.

A két buszsofőr példamutató módon, igazi hősi életmentést hajtott végre. Azonnal riasztották a mentőket, akik perceken belül a helyszínre érkeztek, és átvették a férfi ellátását. A gyors és összehangolt életmentésnek köszönhetően a bajba jutott ember időben orvosi segítséget kapott.

Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a gyors cselekvés és az önzetlen életmentés mennyire fontos a mindennapokban. A dunaújvárosi buszsofőrök és a segítők nemcsak egy ember életét mentették meg, hanem példát is mutattak emberségből és felelősségtudatból. Egyetlen pillanatnyi döntés akár életet is menthet – és ez az eset ennek tökéletes bizonyítéka.

A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

Pusztavámon is példaértékű életmentés a nyáron

Egy vasárnapi fürdőzés tragédiába is torkollhatott volna Fejér vármegyében, amikor egy fiatal férfi egy tónál életveszélyes balesetet szenvedett. A baráti társaság a pusztavámi Kék-tónál töltötte a napot, mikor az egyikük egy fára erősített kötélről akart a vízbe ugrani. A bátor próbálkozás azonban tragikus fordulatot vett: a férfi keze megcsúszott a kötélen, nem a vízbe, hanem a kemény partra zuhant. Az esés következtében eszméletét vesztette, és a mozdulatlan test a vízbe csúszott. Ezután megkezdődött az extrém életmentés Fejérben.