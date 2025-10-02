2 órája
Drámai pillanatok Fejérben: kerti tónál volt azonnal szükség életmentésre
A rendőrség szerda délután kapott bejelentést a 112-es segélyhívón, azonnal a Fejér vármegyei településre siettek. Az életmentéshez kötelet is használtak.
Hősies mentés, Adonyból érkezett segélyhívás.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség
Egy 72 éves adonyi férfiről érkezett segélyhívás, aki saját otthonának udvarán lévő kerti tóba csúszott, de a baleset következtében önerejéből nem tudott kijutni, egyedül, kiszolgáltatottan rekedt a vízben, gyors életmentésre volt szükség.
A Fejér vármegyei rendőrség beszámolójában annyit közölt, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrsének szolgálatban lévő körzeti megbízottjai a 112-es segélyhívón érkezett hívást meghallva, azonnal a helyszínre siettek, ahol egy kötél segítségével sikeresen mentést hajtottak végre, a mentők pedig kórházba szállították a sérültet.
Hasonló életmentések!
A rendőrség kéri, ha hasonló helyzetet észlelnek, ne habozzanak, azonnal hívják a 112-t! Ám sajnos nem mindig van így, többen tudakozónak használják a segélyhívót. Erre hoztunk egy példát!
