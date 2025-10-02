október 2., csütörtök

Segélyhívás

2 órája

Drámai pillanatok Fejérben: kerti tónál volt azonnal szükség életmentésre

Címkék#segélyhívók#Dunaújvárosi Rendőrkapitányság#112#tó#rendőrség#baleset

A rendőrség szerda délután kapott bejelentést a 112-es segélyhívón, azonnal a Fejér vármegyei településre siettek. Az életmentéshez kötelet is használtak.

Feol.hu
Drámai pillanatok Fejérben: kerti tónál volt azonnal szükség életmentésre

Hősies mentés, Adonyból érkezett segélyhívás.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Egy 72 éves adonyi férfiről érkezett segélyhívás, aki saját otthonának udvarán lévő kerti tóba csúszott, de a baleset következtében önerejéből nem tudott kijutni, egyedül, kiszolgáltatottan rekedt a vízben, gyors életmentésre volt szükség.

A rendőrség munkatársai azonnal a vízbe rekedt idős férfi segítségére siettek, mentőt is riasztottak a baleset helyszínére. Az életmentéshez kötelet használtak.
Életmentésre várva: magatehetetlenül feküdt az idős férfi.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A Fejér vármegyei rendőrség beszámolójában annyit közölt, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrsének szolgálatban lévő körzeti megbízottjai a 112-es segélyhívón érkezett hívást meghallva, azonnal a helyszínre siettek, ahol egy kötél segítségével sikeresen mentést hajtottak végre, a mentők pedig kórházba szállították a sérültet.

Hasonló életmentések!

A rendőrség kéri, ha hasonló helyzetet észlelnek, ne habozzanak, azonnal hívják a 112-t! Ám sajnos nem mindig van így, többen tudakozónak használják a segélyhívót. Erre hoztunk egy példát!

 

