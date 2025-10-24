Egy sávban halad a forgalom a Balaton felé az M7-esen

Az M7-es autópályán a székesfehérvári szakaszon a 62-es km-nél, baleset miatt lezárták a belső sávot a Balaton felé vezető oldalon. A torlódás legalább 3 km-es. – olvasható az utinform.hu oldalán.

Úgy tudjuk a balesetben több gépjármű is érintett.