Baleset

1 órája

Egy sávban halad a forgalom a Balaton felé az M7-esen

Címkék#baleset#gépjármű#autópálya

Baleset miatt zárták le az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalának belső sávját.

Feol.hu
Egy sávban halad a forgalom a Balaton felé az M7-esen

Forrás: feol archív

Az M7-es autópályán a székesfehérvári szakaszon a 62-es km-nél, baleset miatt lezárták a belső sávot a Balaton felé vezető oldalon. A torlódás legalább 3 km-es. – olvasható az utinform.hu oldalán.

Úgy tudjuk a balesetben több gépjármű is érintett.

 

