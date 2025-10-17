52 perce
Súlyos döntés hozott meg a nagydorogi gyászoló édesapa
Az egész országot megrázta a nagydorogi tragédia: a család bejelentést tett a kisbaba eltűnésekor, de a kis Zalánka holtan került elő a falu határában. Sajnos egyre több bizonyíték utal arra, hogy a bűncselekménnyel gyanúsított anya, a 25 éves Viktória lehet a csecsemőgyilkos.
A nagydorogi tragédia után a csecsemőgyilkossággal vádolt édesanyát továbbra is a kalocsai börtönben tartják fogva. A csecsemő édesapja nem tud megbocsátani a gyerek édesanyjának vélelmezett szörnyű tette után.
A rendőrség bejelentést tett a kisbaba eltűnésekor, de a kis Zalánka holtan került elő a falu határában. Viktória azt állította, hogy sétálni indult a babával, de egy fekete autó mellett elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyermek eltűnt. A nyomozók vizsgálják, mi történhetett valójában.
Így vélekedik a csecsemőgyilkosság vádlottjáról az édesapa
A kisfiú apja, Attila eleinte hitt menyasszonya ártatlanságában, de mostanra elbizonytalanodott.
"Sajnos nagyon sok jel utal arra, hogy Viktóriának köze lehet az ártatlan kisfiam halálához. Ellene szólnak a bizonyítékok is." – nyilatkozta a férfi a borsonline.hu-nak.