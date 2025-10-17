Súlyos döntés hozott meg a nagydorogi gyászoló édesapa

A nagydorogi tragédia után a csecsemőgyilkossággal vádolt édesanyát továbbra is a kalocsai börtönben tartják fogva. A csecsemő édesapja nem tud megbocsátani a gyerek édesanyjának vélelmezett szörnyű tette után.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória már nem menyasszony.

Forrás: bors.hu

A rendőrség bejelentést tett a kisbaba eltűnésekor, de a kis Zalánka holtan került elő a falu határában. Viktória azt állította, hogy sétálni indult a babával, de egy fekete autó mellett elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyermek eltűnt. A nyomozók vizsgálják, mi történhetett valójában.

Így vélekedik a csecsemőgyilkosság vádlottjáról az édesapa

A kisfiú apja, Attila eleinte hitt menyasszonya ártatlanságában, de mostanra elbizonytalanodott.

"Sajnos nagyon sok jel utal arra, hogy Viktóriának köze lehet az ártatlan kisfiam halálához. Ellene szólnak a bizonyítékok is." – nyilatkozta a férfi a borsonline.hu-nak.