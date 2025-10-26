Dráma: Újra kellett éleszteni a gyermeket (videó)

A FEOL elsők között számolt be a brutális buszbalesetről, majd sokkoló képeket is közölt a pénteken késő este történt M1-esen történt hatalmas ütközésről.

15 rohammentő vonult ki a brutális buszbalesethez, törmelékek mindenütt.

Fotó: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Mindeközben a TV2 Tények szerint a balesetet egy türelmetlen sofőr okozta, aki a feltorlódott kocsisort megelőzve ütközött frontálisan egy kisbusszal. A sérült gyerekek (6 és 11 évesek) közül az egyiket a mentőknek a helyszínen újra kellett éleszteniük. A sérülteket a tatabányai, a budapesti és a székesfehérvári kórházban ápolják. Részletek a videóban!

A rendőrség reagált a buszbalesetre

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a FEOL megkeresésére tisztázta a helyzetet, kiderült, hogyan történt a frontális ütközés.