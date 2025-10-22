1 órája
Szörnyű baleset: a helyi gimnáziumnak hajtott egy busz Szolnokon
Tragikus reggelre ébredt Szolnok: szerda reggel egy helyi járatos autóbusz a Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott. A helyszínre több mentőegység és rendőri alakulat érkezett, a mentés órák óta folyamatosan zajlik.
Egy helyi járatos busz eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, és belecsapódott a helyi gimnázium épületébe. A buszbaleset Szolnokon történt, a Varga Katalin Gimnázium épületébe ütközött a jármű. A baleset helyszínén több mentő, tűzoltó és rendőri egység dolgozik, a sérültek száma meghaladja a harmincat. Az első információk szerint fékhiba állhat a tragédia hátterében − tájékoztat a Szoljon.hu.
Buszbaleset Szolnokon
A busz Szandaszőlős felől érkezett, és a Szabadság téri körforgalomban tért le az útról. A jármű átsodródott a járdára, majd nagy erővel a gimnázium falának ütközött. A baleset következtében több mint harminc ember megsérült, közülük négyen súlyosan. A sérülteket folyamatosan szállítják a mentőautók, két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.
A rendőrség teljes útlezárást rendelt el az érintett útszakaszon, miközben a tűzoltók és mentők egymást váltva dolgoznak a sérültek ellátásán. A környéken hatalmas a torlódás, sok a bámészkodó, akiket a rendőrök próbálnak távol tartani a lezárt területtől. A gimnázium környékén rengeteg aggódó diák és szülő gyűlt össze.
Rejtélyes baleset Fehérváron: a ház kapujába csapódott egy autós
Biztonsági intézkedés Fejérben: radioaktív anyagot szállító jármű balesetezett - fotó
Meg nem erősített információk szerint a balesetet fékhiba okozhatta, de a pontos körülményeket a rendőrség vizsgálja.
A katasztrófavédelem munkatársai és a mentők továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a helyszínen. A gimnáziumban és a környező utcákban több órán át fennakadásokra lehet számítani.
A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!