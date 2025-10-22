Szörnyű baleset: a helyi gimnáziumnak hajtott egy busz Szolnokon

Egy helyi járatos busz eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, és belecsapódott a helyi gimnázium épületébe. A buszbaleset Szolnokon történt, a Varga Katalin Gimnázium épületébe ütközött a jármű. A baleset helyszínén több mentő, tűzoltó és rendőri egység dolgozik, a sérültek száma meghaladja a harmincat. Az első információk szerint fékhiba állhat a tragédia hátterében − tájékoztat a Szoljon.hu.

Elképesztő buszbaleset Szolnokon.

Fotó: szoljon.hu/Mészáros János

A busz Szandaszőlős felől érkezett, és a Szabadság téri körforgalomban tért le az útról. A jármű átsodródott a járdára, majd nagy erővel a gimnázium falának ütközött. A baleset következtében több mint harminc ember megsérült, közülük négyen súlyosan. A sérülteket folyamatosan szállítják a mentőautók, két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

A rendőrség teljes útlezárást rendelt el az érintett útszakaszon, miközben a tűzoltók és mentők egymást váltva dolgoznak a sérültek ellátásán. A környéken hatalmas a torlódás, sok a bámészkodó, akiket a rendőrök próbálnak távol tartani a lezárt területtől. A gimnázium környékén rengeteg aggódó diák és szülő gyűlt össze.