Sokkoló helyszíni fotók a brutális buszbalesetről – kiderült, mi történt pontosan!

​A hivatalos adatok szerint egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült a Győr felé vezető oldalon történt ütközésben. ​Ahogy arról a FEOL elsők között beszámolt, a sérülteket – az M1-es autópálya bicskei szakaszának helyszínéről – a budapesti, székesfehérvári és tatabányai kórházakba szállították. A buszbalesetben egy kisbusz és egy személyautó ütközött, amely mind a tíz utast érintette.

15 rohammentő vonult ki a brutális buszbalesethez, törmelékek mindenütt.

Fotó: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Kiderült, miért történt a súlyos buszbaleset!

​A körülmények tisztázása érdekében a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a FEOL megkeresésére részletes tájékoztatást adott arról, mi is történt a kritikus éjszakán a Győr felé vezető oldalon.

A rendelkezésre álló adatok alapján október 24-én 21:15 órakor az M1 autópálya 36 kilométerszelvényben a Győr felé vezető pályatestre átterelt Budapest felé haladó sávban a megtorpanó kocsisort egy 41 éves járművezető VW Golf típusú személygépjárművel balról kerülte, és frontálisan ütközött a határ felé közlekedő, 31 éves személy által vezetett Mercedes Sprinter típusú kisbusszal. A kisbuszban hat, a személygépkocsiban négy fő utazott. A mentőszolgálat mind a tíz főt elszállította

– közölte a rendőrség.

A kisbusz és a Golf is totálkárosra tört.

Fotó: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

​Másik baleset is történt szinte egy időben

​A helyszínelést nehezítette, hogy szinte percekkel később a sztráda ellentétes oldalán, a Budapest felé vezető oldalon is bekövetkezett egy baleset. A rendőrség megerősítette szerkesztőségünknek, hogy 21:19 órakor, szintén a 36. kilométerszelvényben, egy 28 éves férfi által vezetett Hunday típusú jármű vezetője nem tartott megfelelő követési távolságot, és nekiütközött egy 41 éves nő által vezetett Mercedes típusú járműnek. Ebben az esetben személyi sérülés nem történt. Mint írták, az okozó részére helyszíni bírsággal zárult az intézkedés. A balesetsorozat miatt a helyszínelés idejére teljesen lezárták az M1-es autópályát mindkét irányban, ami jelentős forgalmi fennakadásokat okozott.