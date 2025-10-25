15 perce
Most közölték a mentők: 15 mentőegységet riasztottak a borzalmas buszbalesethez
Sokan megsérültek abban a súlyos balesetben, ami péntek este történt a sztrádán. Az M1-es autópálya, Bicske térségében történt buszbalesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztani kellett, feszítővágóra is szükség volt a mentéshez a bicskei szakaszon. Mutatjuk a részleteket!
Drámai percek zajlottak péntek este az M1-es autópályán Bicske térségében, ahol egy súlyos buszbaleset történt. A katasztrófához a mentőszolgálat hatalmas erőkkel vonult ki, köztük egy gyermekrohamkocsival is, mivel több gyermek is megsérült, sőt életveszélyben volt.
Drámai percek a buszbalesetnél
A FEOL beszámolója szerint az M1-es autópálya Bicske térségében egyszerre két súlyos baleset is történt, ami miatt az utat le kellett zárni. A Budapest felé vezető oldalon öt személyautó ütközött össze, ám ebből a karambolból senkit sem kellett kórházba szállítani, tudtuk meg.
A Győr felé vezető oldalon viszont egy kisbusz és egy személyautó ütközött, ami sokkal súlyosabb következményekkel járt. A helyszínen hatalmas volt a dráma és riadalom: a mentéshez feszítővágóra is szükség volt, sokan attól tartottak, hogy a balesetnél tragédia történt.
Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) Győrfi Pál megerősítette a beavatkozás nagyságát és a sérültek súlyos állapotát:
Az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottunk. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállítottuk.