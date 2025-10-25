október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két kisgyermek életveszélyben

15 perce

Most közölték a mentők: 15 mentőegységet riasztottak a borzalmas buszbalesethez

Címkék#kórház#Országos Mentőszolgálat#Bicske#buszbaleset#baleset#mentés#M1-es autópálya

Sokan megsérültek abban a súlyos balesetben, ami péntek este történt a sztrádán. Az M1-es autópálya, Bicske térségében történt buszbalesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztani kellett, feszítővágóra is szükség volt a mentéshez a bicskei szakaszon. Mutatjuk a részleteket!

Feol.hu

Drámai percek zajlottak péntek este az M1-es autópályán Bicske térségében, ahol egy súlyos buszbaleset történt. A katasztrófához a mentőszolgálat hatalmas erőkkel vonult ki, köztük egy gyermekrohamkocsival is, mivel több gyermek is megsérült, sőt életveszélyben volt.

​Friss közlés: A mentők 15 egységgel vonultak, feszítővágóra is szükség volt a mentéshez az M1-es autópálya bicskei szakaszán történt buszbalesetnél.
Illusztráció: A mentők 15 egységgel vonultak, feszítővágóra is szükség volt a mentéshez az M1-es autópályán történt buszbalesetnél.
Fotó: Illusztráció: Katasztrófavédelem

Drámai percek a buszbalesetnél

A FEOL beszámolója szerint az M1-es autópálya Bicske térségében egyszerre két súlyos baleset is történt, ami miatt az utat le kellett zárni. A Budapest felé vezető oldalon öt személyautó ütközött össze, ám ebből a karambolból senkit sem kellett kórházba szállítani, tudtuk meg.

​A Győr felé vezető oldalon viszont egy kisbusz és egy személyautó ütközött, ami sokkal súlyosabb következményekkel járt. A helyszínen hatalmas volt a dráma és riadalom: a mentéshez feszítővágóra is szükség volt, sokan attól tartottak, hogy a balesetnél tragédia történt.

​Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) Győrfi Pál megerősítette a beavatkozás nagyságát és a sérültek súlyos állapotát:

Az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottunk. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállítottuk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu