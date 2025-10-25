Most közölték a mentők: 15 mentőegységet riasztottak a borzalmas buszbalesethez

Drámai percek zajlottak péntek este az M1-es autópályán Bicske térségében, ahol egy súlyos buszbaleset történt. A katasztrófához a mentőszolgálat hatalmas erőkkel vonult ki, köztük egy gyermekrohamkocsival is, mivel több gyermek is megsérült, sőt életveszélyben volt.

Illusztráció: A mentők 15 egységgel vonultak, feszítővágóra is szükség volt a mentéshez az M1-es autópályán történt buszbalesetnél.

Fotó: Illusztráció: Katasztrófavédelem

Drámai percek a buszbalesetnél

A FEOL beszámolója szerint az M1-es autópálya Bicske térségében egyszerre két súlyos baleset is történt, ami miatt az utat le kellett zárni. A Budapest felé vezető oldalon öt személyautó ütközött össze, ám ebből a karambolból senkit sem kellett kórházba szállítani, tudtuk meg.

​A Győr felé vezető oldalon viszont egy kisbusz és egy személyautó ütközött, ami sokkal súlyosabb következményekkel járt. A helyszínen hatalmas volt a dráma és riadalom: a mentéshez feszítővágóra is szükség volt, sokan attól tartottak, hogy a balesetnél tragédia történt.

​Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) Győrfi Pál megerősítette a beavatkozás nagyságát és a sérültek súlyos állapotát: