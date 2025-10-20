október 20., hétfő

Az ész megáll!

19 perce

Olyat vett fel a kamera az autópályán, hogy nem hiszed el! Ez lesz a biciklis második születésnapja (videó)

Címkék#életveszélyes#ámokfutó#kerékpár#mesterséges inteligencia#MKIF#autópálya#kamera#biciklis#gyorsforgalmi út

Kész csoda, hogy nem történt tragédia! Elképesztő, de az autópályán feltűnt egy vakmerő biciklis, aki nemcsak a belső sávban haladt a forgalommal szemben, de ami ezután történt, az sem volt hétköznapi. Az életveszélyes mutatványt az MKIF kamerái rögzítették, akik félig tréfásan hozzátették, bárcsak azt mondhatnánk, hogy ez egy mesterséges intelligencia (AI) által készített kamu videó, de sajnos ez a valóság.

Feol.hu

​Az MKIF „Megáll az ész" című rovatának újabb gyöngyszemét osztották meg a Facebook-oldalukon, amely egy ámokfutó biciklis életveszélyes jelenetét mutatja. A videó nem a mesterséges intelligencia (AI) műve! ​Októberben egy úriember ugyanis úgy döntött, kerékpárral fedezi fel az M30-as autópályát. Először a forgalommal szemben haladt a belső sávban, majd mintha mi sem történt volna, majd átment a szemközti oldalra, átvágott az összes sávon és letért a pályáról. Minden bizonnyal le akarta rövidíteni a közértig, vagy a munkába vezető útját, totálisan őrült módon.

Sokkoló videó! Ez a videó nem a mesterséges intelligencia (AI) műve, ez a valóság. Egész egyszerűen átvágott az ámokfutó biciklis az autópályán. Íme a videó!
A kocsik között tekert egy ámokfutó biciklis az M30-as autópályán.
Fotó: MKIF

Az MKIF figyelmeztetése az ámokfutó bicikliseknek

​Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) ismételten felhívja a figyelmet a gyorsforgalmi utak használatának szabályaira és veszélyeire:

​A gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is! De gyalog és keresztbe közlekedni a pályán is életveszélyes!

 

Sajnos a múltban is volt hasonlóra példa. Akkor a kerékpáros a forgalommal szemben hajtott az M7-esen. Részletek ITT!

 

