Olyat vett fel a kamera az autópályán, hogy nem hiszed el! (videó)

​Az MKIF „Megáll az ész" című rovatának újabb gyöngyszemét osztották meg a Facebook-oldalukon, amely egy ámokfutó biciklis életveszélyes jelenetét mutatja. A videó nem a mesterséges intelligencia (AI) műve! ​Októberben egy úriember ugyanis úgy döntött, kerékpárral fedezi fel az M30-as autópályát. Először a forgalommal szemben haladt a belső sávban, majd mintha mi sem történt volna, majd átment a szemközti oldalra, átvágott az összes sávon és letért a pályáról. Minden bizonnyal le akarta rövidíteni a közértig, vagy a munkába vezető útját, totálisan őrült módon.

A kocsik között tekert egy ámokfutó biciklis az M30-as autópályán.

Fotó: MKIF

Az MKIF figyelmeztetése az ámokfutó bicikliseknek

​Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) ismételten felhívja a figyelmet a gyorsforgalmi utak használatának szabályaira és veszélyeire:

​A gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is! De gyalog és keresztbe közlekedni a pályán is életveszélyes!

