Betörés nyomait vizsgálta a rendőrség a gyermekintézménynél

Minden reggel nagy a zsibongás és a tömeg a Csókakői Mesevár Óvodában, ugyanis sok gyermekre vigyáznak az intézményben, akik nagyjából egyszerre érkeznek, és legtöbbször ugyanabban az időben is térnek haza. Ilyenkor autók tömkelege áll, indul, forgolódik a parkolókban. November 8-án azonban két helyet fixen elfoglalt két feliratos autó. A rendőrség nyomozói érkeztek az óvodába, de nem egy családi nap miatt, hanem mert betörés történt az éjszaka.

A Csókakői Mesevár Óvodában betörés nyomaira bukkant az intézményt hajnalban nyitó dada

Betörés nyomai hajnalban

Az esetre úgy derült fény, hogy a szokásos korai időpontban kinyitotta az intézményt a dada, aki csak örülhet neki, hogy addigra az elkövető már távozott a hátsó ajtón. Így is ijesztő lehetett, hát még akkor milyen érzés lett volna, ha szembe találja magát az éjszakai látogatóval, aki laptopot és külső adattárolót is lopott, sőt cigarettázott is a csoportszobában. A dada jelzésére érkeztek a kollégák, a rendőrök, és a szülők, akik közül többen is jelezték, hogy érthetetlen, hogy valaki miért éppen egy óvodába tör be? A kérdés azóta is foglalkoztatja az óvónőket és a szülőket, szinte lázban ég a meglopott óvoda.

Lehet, hogy betörés-sorozattal állunk szemben?

A Csókakői Mesevár Óvodából valóban nincs sok dolog, amiért érdemes lenne betörni, ugyanakkor egyelőre meg nem erősített hírek szerint nem ez volt ez egyetlen eset a megyében. Állítólag nemrégiben Csákváron is hasonló betörés történt, és a hozzánk eljutott információk szerint ott is hasonló volt a zsákmány. Ha ez a két összefüggés nem is elég összekötni a két esetet, akkor ehhez még az is hozzájárul, hogy a csákvári intézmény neve is mesevár, csak az Mese-Vár Óvoda.

Hogy ezen állítások valódiak-e vagy sem, azt nem tudni, a rendőrség nyomoz, mi pedig kérdezzük őket, hogy van-e összefüggés az esetek között?

Az óvodák apró réme

Mint azt korábbi cikkünkben írtuk, a csókakői ovi épületébe egy egészen apró ablakon jutott be az elkövető. Az épület hátsó részén, az udvarra néző hátsó falon található nyílászáró mérete nagyjából 40x40 centiméter, így az óvodák éjszakai réme nem lehet sokkal nagyobb, mint az intézmény nappali lakói. Az biztos, hogy az udvaron keresztül jutott a betörő a hátsó ablakhoz, és az is, hogy a kazánház ajtón távozott, ám hogy hova tovább, azt csak a rendőrség mondhatja meg. Szakembereik és kiváló orrú, hű társaik, a rendőrkutyák azon nyomban és alaposan feltérképezték az óvoda udvarát és annak kerítését.