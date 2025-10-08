Egy törpe tört be az óvodába, majd rágyújtott

Betörés történt a Csókakői Mesevár Óvodában. Október 8-án, a kora reggeli nyitást követően derült fény arra, hogy illetéktelen személy vagy személyek csoportja tartózkodott a gyerekek számára kialakított csoportszobában.

A betörés során ilyen kis ablakon juthatott be az elkövető

Fotó: Shutterstock

Betöréses lopás: kifosztották az irodát

Érthetetlenül állnak a település lakosai a dolog előtt, és nem csak azért mert egy óvodából túl sok értékes dolgot nem lehet lopni, hiszen ott a szaktudás és a gyermek az érték, hanem azért is furcsa az eset, mert Csókakőn egyáltalán nem szoktak betörni sehova.

A szóban forgó betörés sem lehetett túlságosan kifizetődő, ugyanis irodai eszközöket tulajdonítottak el, méghozzá olyanokat, amiknek a jelenlegi piaci értéke a nullához közelít, viszont az intézmény számára felbecsülhetetlen. Eltűnt a számítógép, a külső adattároló és még pár dolog, ám a szóban forgó eszközök olyan adatokat őriztek mint 50 év dokumentációja, és sok-sok fotó az új, digitális korszak összes óvodásáról.

A betörés elkövetője vékony

Az eddigi pletykák arról szólnak hogy a betörő egy udvarra néző ablakon jutott be az épületbe. Érdekessége a dolognak hogy az ablak mérete mindössze 40x40. centi. Ezt azt jelenti, hogy Fejér megye lakosságának csak elenyésző hányada lehet gyanúsított.

Pihenésképpen elszívott pár cigarettát

A nagy munkában elfáradt éjjeli látogató, a feladat teljesítése után meg is pihent kissé a csoportszobában, az ágyban, és elszívott pár cigarettát, ami erőt gyűjtött ahhoz ,hogy távozzon a kazánház belülről nyitható ajtaján.

A rendőrség forró nyomon van

Mint megtudtuk, a nyomozás azonnal elindul. A rendőrség forró nyomon van. A hatóságot mi is megkeressük, hátha kiderül mi is történt pontosan és talán abban is segíthetünk a híradással, hogy meglegyen az elkövető.