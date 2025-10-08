október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különös betörés az éj leple alatt

1 órája

Egy törpe tört be az óvodába, majd rágyújtott

Címkék#csókakői mesevár#betörés#rendőrség#óvoda

Különös események helyszíne volt október 8-ra virradó hajnalban a Csókakői Mesevár Óvoda. Betörés történt, és az elkövető vagy elkövetők számára még egy kis lazulás is belefért.

Feol.hu

Betörés történt a Csókakői Mesevár Óvodában. Október 8-án, a kora reggeli nyitást követően derült fény arra, hogy illetéktelen személy vagy személyek csoportja tartózkodott a gyerekek számára kialakított csoportszobában.

betörés
A betörés során ilyen kis ablakon juthatott be az elkövető 
Fotó: Shutterstock

Betöréses lopás: kifosztották az irodát 

Érthetetlenül állnak a település lakosai a dolog előtt, és nem csak azért mert egy óvodából túl sok értékes dolgot nem lehet lopni, hiszen ott a szaktudás és a gyermek az érték, hanem azért is furcsa az eset, mert Csókakőn egyáltalán nem szoktak betörni sehova.
A szóban forgó betörés sem lehetett túlságosan kifizetődő, ugyanis irodai eszközöket tulajdonítottak el, méghozzá olyanokat, amiknek a jelenlegi piaci értéke a nullához közelít, viszont az intézmény számára felbecsülhetetlen. Eltűnt a számítógép, a külső adattároló és még pár dolog, ám a szóban forgó eszközök olyan adatokat őriztek mint 50 év dokumentációja, és sok-sok fotó az új, digitális korszak összes óvodásáról.

A betörés elkövetője vékony

Az eddigi pletykák arról szólnak hogy a betörő egy udvarra néző ablakon jutott be az épületbe. Érdekessége a dolognak hogy az ablak mérete mindössze 40x40. centi. Ezt azt jelenti, hogy Fejér megye lakosságának csak elenyésző hányada lehet gyanúsított.

Pihenésképpen elszívott pár cigarettát

A nagy munkában elfáradt éjjeli látogató, a feladat teljesítése után meg is pihent kissé a csoportszobában, az ágyban, és elszívott pár cigarettát, ami erőt gyűjtött ahhoz ,hogy távozzon a kazánház belülről nyitható ajtaján.

A rendőrség forró nyomon van

Mint megtudtuk, a nyomozás azonnal elindul. A rendőrség forró nyomon van. A hatóságot mi is megkeressük, hátha kiderül mi is történt pontosan és talán abban is segíthetünk a híradással, hogy meglegyen az elkövető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu