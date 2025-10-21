Verekedés tört ki a baracskai börtönben

A vádirat szerint a vádlott és a sértett jogerős szabadságvesztés büntetésüket töltötték a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai börtönében. 2023. novemberében egy reggel a sértett – ismeretlen okból – felkeltette az akkor még alvó vádlottat, aki erre indulatosan, ingerülten reagált, felpattant az ágyról és verni kezdte a zárkatársát.

A két verekedő férfit végül egy cellatársuk állította meg a baracskai börtönben

Balhé a baracskai börtönben

Többször megütötte ököllel és egy seprűnyéllel is bántalmazta. A férfi bántalmazása végül azért maradt abba, mert a zárkában lévő harmadik elítélt a két fél közé állt. A bántalmazott férfi nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban fennállt a súlyos sérülések kialakulásának veszélye.

A vádlott a Székesfehérvári Járásbíróságon tartott előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős – tájékoztatott a Fejér Vármegyei Főügyészség.