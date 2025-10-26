Szörnyű estébe torkollt az utazás – buszbaleset, életveszélyben két gyermek

Súlyos balesetek, életveszélyes sérülések, drámai mentések – a mentőszolgálat és a tűzoltók emberfeletti munkát végeztek a héten. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az eseteket, amelyek az utóbbi időben a legtöbbeket megrázták és megmozgatták a közvéleményt.

15 rohammentő vonult ki a brutális buszbalesethez, törmelékek mindenütt.

Forrás: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Megrázó baleseti híreink

Két gyermek életveszélyben: súlyos buszbaleset az M1-esen, Bicske térségében

Péntek este drámai percek zajlottak az M1-es autópálya bicskei szakaszán, ahol egy kisbusz és egy személyautó ütközött frontálisan. A mentőszolgálat 15 egységgel, köztük gyermekrohamkocsival vonult a helyszínre. A balesetben két gyermek – egy 6 és egy 11 éves – életveszélyesen megsérült, öt felnőtt súlyosan, három pedig könnyebben sérült meg.