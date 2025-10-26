október 26., vasárnap

Szörnyű balesetek Fejérben

2 órája

Szörnyű estébe torkollt az utazás – buszbaleset, életveszélyben két gyermek

Az elmúlt napokban több súlyos baleset és tragikus eset is megrázta a térséget. Az M1-es és az M7-es autópályán egyaránt drámai mentések zajlottak, miközben a rendőrség egy eltűnt fiatal után is nagy erőkkel kutat.

Feol.hu

Súlyos balesetek, életveszélyes sérülések, drámai mentések – a mentőszolgálat és a tűzoltók emberfeletti munkát végeztek a héten. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az eseteket, amelyek az utóbbi időben a legtöbbeket megrázták és megmozgatták a közvéleményt.

baleset
15 rohammentő vonult ki a brutális buszbalesethez, törmelékek mindenütt.
Forrás: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Megrázó baleseti híreink 

Két gyermek életveszélyben: súlyos buszbaleset az M1-esen, Bicske térségében

Péntek este drámai percek zajlottak az M1-es autópálya bicskei szakaszán, ahol egy kisbusz és egy személyautó ütközött frontálisan. A mentőszolgálat 15 egységgel, köztük gyermekrohamkocsival vonult a helyszínre. A balesetben két gyermek – egy 6 és egy 11 éves – életveszélyesen megsérült, öt felnőtt súlyosan, három pedig könnyebben sérült meg.

Friss részletek és sokkoló fotók a brutális buszbalesetről

A rendőrség később közölte a hivatalos adatokat is: a tragédiát egy 41 éves sofőr okozta, aki a forgalommal szemben hajtott be a Győr felé vezető sávba. A frontális ütközés tíz embert érintett, a mentés órákig tartott, feszítővágóra is szükség volt. A helyszínről megrázó képek érkeztek, amelyek jól mutatják a mentők és tűzoltók emberfeletti munkáját.

Mentőhelikopter is érkezett: súlyos baleset az M7-esen, Tárnoknál

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópályán, Tárnok közelében. Egy utas a roncsok közé szorult, őt a tűzoltók szabadították ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, két idős embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A mentés idejére az utat lezárták, hatalmas torlódás alakult ki.

Beállt az M7-es: újabb baleset Székesfehérvárnál

Nem sokkal a tárnoki baleset után újabb ütközés történt az M7-esen, a Székesfehérvár centrum csomópontnál. A külső sávot le kellett zárni, a Balaton felé haladók több kilométeres torlódásra kényszerültek. Az Útinform szerint a forgalom csak késő estére állt helyre.

Verekedés tört ki a baracskai börtönben

A Székesfehérvári Járási Ügyészség vádat emelt egy fogvatartott ellen, aki zárkatársát ököllel és seprűnyéllel is bántalmazta. A férfit 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, és két évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős.

Eltűnt egy 22 éves fiú – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A nyár közepe óta nem adott életjelet magáról Kovács Patrik, egy 22 éves fiatal férfi. A rendőrség továbbra is keresi, és arra kér mindenkit, hogy ha bárki felismeri vagy tud róla valamit, azonnal tegyen bejelentést. Részletek a cikkben.

 

