2 órája
Szörnyű estébe torkollt az utazás – buszbaleset, életveszélyben két gyermek
Az elmúlt napokban több súlyos baleset és tragikus eset is megrázta a térséget. Az M1-es és az M7-es autópályán egyaránt drámai mentések zajlottak, miközben a rendőrség egy eltűnt fiatal után is nagy erőkkel kutat.
Súlyos balesetek, életveszélyes sérülések, drámai mentések – a mentőszolgálat és a tűzoltók emberfeletti munkát végeztek a héten. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az eseteket, amelyek az utóbbi időben a legtöbbeket megrázták és megmozgatták a közvéleményt.
Megrázó baleseti híreink
Két gyermek életveszélyben: súlyos buszbaleset az M1-esen, Bicske térségében
Péntek este drámai percek zajlottak az M1-es autópálya bicskei szakaszán, ahol egy kisbusz és egy személyautó ütközött frontálisan. A mentőszolgálat 15 egységgel, köztük gyermekrohamkocsival vonult a helyszínre. A balesetben két gyermek – egy 6 és egy 11 éves – életveszélyesen megsérült, öt felnőtt súlyosan, három pedig könnyebben sérült meg.
Most közölték a mentők: 15 mentőegységet riasztottak a borzalmas buszbalesethez
Friss részletek és sokkoló fotók a brutális buszbalesetről
A rendőrség később közölte a hivatalos adatokat is: a tragédiát egy 41 éves sofőr okozta, aki a forgalommal szemben hajtott be a Győr felé vezető sávba. A frontális ütközés tíz embert érintett, a mentés órákig tartott, feszítővágóra is szükség volt. A helyszínről megrázó képek érkeztek, amelyek jól mutatják a mentők és tűzoltók emberfeletti munkáját.
Sokkoló helyszíni fotók a brutális buszbalesetről – kiderült, mi történt pontosan!
Mentőhelikopter is érkezett: súlyos baleset az M7-esen, Tárnoknál
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópályán, Tárnok közelében. Egy utas a roncsok közé szorult, őt a tűzoltók szabadították ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, két idős embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A mentés idejére az utat lezárták, hatalmas torlódás alakult ki.
Itt vannak a helyszíni fotók az M7-es balesetről (galéria) - frissítve
Beállt az M7-es: újabb baleset Székesfehérvárnál
Nem sokkal a tárnoki baleset után újabb ütközés történt az M7-esen, a Székesfehérvár centrum csomópontnál. A külső sávot le kellett zárni, a Balaton felé haladók több kilométeres torlódásra kényszerültek. Az Útinform szerint a forgalom csak késő estére állt helyre.
Verekedés tört ki a baracskai börtönben
A Székesfehérvári Járási Ügyészség vádat emelt egy fogvatartott ellen, aki zárkatársát ököllel és seprűnyéllel is bántalmazta. A férfit 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, és két évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős.
Eltűnt egy 22 éves fiú – a rendőrség a lakosság segítségét kéri
A nyár közepe óta nem adott életjelet magáról Kovács Patrik, egy 22 éves fiatal férfi. A rendőrség továbbra is keresi, és arra kér mindenkit, hogy ha bárki felismeri vagy tud róla valamit, azonnal tegyen bejelentést. Részletek a cikkben.