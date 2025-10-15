Tűzoltók vonultak egy közlekedési balesethez a városban

A balesetben három ember érintett, akik mindannyian saját erejükből ki tudtak szállni a járművekből. A helyszíni információk szerint szerencsére senki sem sérült meg az ütközésben – számolt be róla a duol.hu.

Helyszíni fotó a balesetről.

Fotó: Horváth László / duol.hu

A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és áramtalanították a járműveket, ezzel is biztosítva, hogy ne keletkezzen további veszély. Az érintett útszakaszon átmenetileg forgalmi korlátozásra kell számítani, amíg a mentési és helyszínelési munkálatok tartanak.

A hatóságok kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak el a baleset helyszíne mellett.