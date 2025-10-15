1 órája
Tűzoltók vonultak egy közlekedési balesethez a városban
Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében kedden délután két személyautó ütközött össze.
A balesetben három ember érintett, akik mindannyian saját erejükből ki tudtak szállni a járművekből. A helyszíni információk szerint szerencsére senki sem sérült meg az ütközésben – számolt be róla a duol.hu.
A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és áramtalanították a járműveket, ezzel is biztosítva, hogy ne keletkezzen további veszély. Az érintett útszakaszon átmenetileg forgalmi korlátozásra kell számítani, amíg a mentési és helyszínelési munkálatok tartanak.
A hatóságok kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak el a baleset helyszíne mellett.
