Baleset

1 órája

Tűzoltók vonultak egy közlekedési balesethez a városban

Címkék#tűzoltóság#baleset#közlekedési baleset

Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében kedden délután két személyautó ütközött össze.

Feol.hu

A balesetben három ember érintett, akik mindannyian saját erejükből ki tudtak szállni a járművekből. A helyszíni információk szerint szerencsére senki sem sérült meg az ütközésben – számolt be róla a duol.hu.

baleset
Helyszíni fotó a balesetről.
Fotó: Horváth László / duol.hu

 

A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és áramtalanították a járműveket, ezzel is biztosítva, hogy ne keletkezzen további veszély. Az érintett útszakaszon átmenetileg forgalmi korlátozásra kell számítani, amíg a mentési és helyszínelési munkálatok tartanak.

A hatóságok kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak el a baleset helyszíne mellett.

 

