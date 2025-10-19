52 perce
Perceken múlt az élet: tűzoltók és civilek harca
Drámai pillanatok Fejér vármegyében: az autópályákon többször kellett beavatkozni, miközben több helyszínen is tűzeset okozott riadalmat. Az életveszélyes helyzetek mellett az emberi helytállás és a súlyos felelőtlenség is főszerepet kapott a baleseteknél.
Illusztráció: Az elmúlt napok súlyos balesetei ismét rávilágítanak az élet törékenységére.
Forrás: Pásztó HTP/Illusztráció
A hét az M1-es autópályán indult drámai beavatkozással: a bicskei tűzoltóknak feszítővágóval kellett kimenteniük egy nőt a roncsból. Szerencsére, ahogy arról az Országos Mentőszolgálata tájékoztatott, a sérülései könnyebbek voltak, a baleset helyszínéről kórházba szállították.
A forgalmat ugyanakkor felelőtlen sofőrök is nehezítették. Az MKIF kamerái indokolatlanul megálló járműveket rögzítettek, és kiemelték, hogy mindössze két hét alatt hatszor hajtottak neki munkálatokat védő ütközéselnyelőknek.
M7-es lezárás, elkerülhető balesetek
Az M7-esen is volt ok a drámára: egy kamionbaleset okozott több kilométeres dugót, de egy másik esetben, amikor egy kisteherautó lángolt, a székesfehérvári tűzoltók kiérkezése előtt példás összefogással, poroltóval fékezték meg a tüzet a civilek.
Gigadugó az M7-esen kamionbaleset miatt (helyszíni fotó)
Megdöbbentő baleseti adatok és a biztonsági öv hiánya
A közúti tragédiák kapcsán a Fejér vármegyei rendőrség is megszólalt, megerősítve, hogy több halálos áldozatot követelő balesetnél (81-es főút buszbaleset, fának csapódás) a bekapcsolt biztonsági öv hiányzott. A hatóság ismételten felhívja a figyelmet: az övhasználat életet ment!
Bicskei hősök a lángok között
A közúti események mellett a Kakas Óvoda dolgozói tettek tanúbizonyságot kivételes bátorságról Bicskén. Amikor észlelték a szomszédos családi házban keletkezett tüzet, azonnal a segítségére siettek az idős párnak. Példás lélekjelenlétüknek köszönhetően az épületben tartózkodó hölgy még a tűzoltók kiérkezése előtt biztonságban elhagyhatta az égő házat. A bicskei tűzoltóság hivatalosan is elismerte az óvónők hősiességét.
A hét örömhíre: elkészült a velencei gyalogos-kerékpáros híd az M7-esen. Ha kíváncsi, miként néz ki, mindenféleképpen kattintson tovább!
Helyére került az ország legújabb hídja, fotókon mutatjuk! (galéria)