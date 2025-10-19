október 19., vasárnap

Drámai események

52 perce

Perceken múlt az élet: tűzoltók és civilek harca

Drámai pillanatok Fejér vármegyében: az autópályákon többször kellett beavatkozni, miközben több helyszínen is tűzeset okozott riadalmat. Az életveszélyes helyzetek mellett az emberi helytállás és a súlyos felelőtlenség is főszerepet kapott a baleseteknél.

Feol.hu
Perceken múlt az élet: tűzoltók és civilek harca

Illusztráció: Az elmúlt napok súlyos balesetei ismét rávilágítanak az élet törékenységére.

Forrás: Pásztó HTP/Illusztráció

​A hét az M1-es autópályán indult drámai beavatkozással: a bicskei tűzoltóknak feszítővágóval kellett kimenteniük egy nőt a roncsból. Szerencsére, ahogy arról az Országos Mentőszolgálata tájékoztatott, a sérülései könnyebbek voltak, a baleset helyszínéről kórházba szállították.

Az elmúlt napok súlyos balesetei ismét rávilágítanak az élet törékenységére. Az autópályákon többször kellett beavatkozni, miközben tüzek is riadalmat okoztak..
Drámai pillanatok az M1-es autópálya Bicske szakaszán történt balesetnél.
Fotó: Katvéd/Illusztráció

A forgalmat ugyanakkor felelőtlen sofőrök is nehezítették. Az MKIF kamerái indokolatlanul megálló járműveket rögzítettek, és kiemelték, hogy mindössze két hét alatt hatszor hajtottak neki munkálatokat védő ütközéselnyelőknek.

M7-es lezárás, elkerülhető balesetek

​Az M7-esen is volt ok a drámára: egy kamionbaleset okozott több kilométeres dugót, de egy másik esetben, amikor egy kisteherautó lángolt, a székesfehérvári tűzoltók kiérkezése előtt példás összefogással, poroltóval fékezték meg a tüzet a civilek.

Megdöbbentő baleseti adatok és a biztonsági öv hiánya

A közúti tragédiák kapcsán a Fejér vármegyei rendőrség is megszólalt, megerősítve, hogy több halálos áldozatot követelő balesetnél (81-es főút buszbaleset, fának csapódás) a bekapcsolt biztonsági öv hiányzott. A hatóság ismételten felhívja a figyelmet: az övhasználat életet ment!

​Bicskei hősök a lángok között

A közúti események mellett a Kakas Óvoda dolgozói tettek tanúbizonyságot kivételes bátorságról Bicskén. Amikor észlelték a szomszédos családi házban keletkezett tüzet, azonnal a segítségére siettek az idős párnak. Példás lélekjelenlétüknek köszönhetően az épületben tartózkodó hölgy még a tűzoltók kiérkezése előtt biztonságban elhagyhatta az égő házat. A bicskei tűzoltóság hivatalosan is elismerte az óvónők hősiességét.

A hét örömhíre: elkészült a velencei gyalogos-kerékpáros híd az M7-esen. Ha kíváncsi, miként néz ki, mindenféleképpen kattintson tovább!

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
