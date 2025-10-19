Perceken múlt az élet: tűzoltók és civilek harca

​A hét az M1-es autópályán indult drámai beavatkozással: a bicskei tűzoltóknak feszítővágóval kellett kimenteniük egy nőt a roncsból. Szerencsére, ahogy arról az Országos Mentőszolgálata tájékoztatott, a sérülései könnyebbek voltak, a baleset helyszínéről kórházba szállították.

Drámai pillanatok az M1-es autópálya Bicske szakaszán történt balesetnél.

Fotó: Katvéd/Illusztráció

A forgalmat ugyanakkor felelőtlen sofőrök is nehezítették. Az MKIF kamerái indokolatlanul megálló járműveket rögzítettek, és kiemelték, hogy mindössze két hét alatt hatszor hajtottak neki munkálatokat védő ütközéselnyelőknek.