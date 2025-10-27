Fotókon a drámai pillanatok, amikor minden perc számított (galéria)

A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Marton ÖTE) lánglovagjai összesen hét bevetésen vettek részt, melyek között tűzeset, súlyos autópályás baleset, viharkár és életmentő beavatkozás is szerepelt, sőt még vármegyén kívül is segédkeztek – derül ki az egyesület összefoglalójából.

Az egyik baleseti riasztás a sok közül: Roncsok és törmelékek mindenütt a 7-es főúton.

Fotó: Marton ÖTE

Tűzesettel és balesettel indult a hét

A martonvásári önkéntesek számára már a hétfő is rendkívül aktívan indult. Hajnali 2 óra 17 perckor egy helyi szociális létesítményben keletkezett tűzhöz vonultak. Később, délután egy M7-es autópályán történt balesethez riasztották őket, este pedig a 7. számú főút Martonvásáron átvezető szakaszán kellett beavatkozniuk egy közúti karambolnál. A hétfő esti balesetben összesen öten utaztak az érintett autókban. A helyszínre mentő is érkezett, amely egy könnyebb sérüléseket szenvedett nőt szállított kórházba.

(galéria a képre kattintva!)