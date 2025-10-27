október 27., hétfő

1 órája

Fotókon a drámai pillanatok, amikor minden perc számított (galéria)

Minden volt, csak unalmas nem. 7 riasztás, M7-es baleset, viharkár és hősies életmentés. Alig telt el egyetlen nap is anélkül, hogy ne riasztották volna a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Marton ÖTE) egységeit.

Feol.hu

A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Marton ÖTE) lánglovagjai összesen hét bevetésen vettek részt, melyek között tűzeset, súlyos autópályás baleset, viharkár és életmentő beavatkozás is szerepelt, sőt még vármegyén kívül is segédkeztek – derül ki az egyesület összefoglalójából.

7 riasztás, M7-es baleset, viharkár és hősies életmentés Fejér vármegye szívében. Képeken a drámai pillanatok, amikor minden perc számított.
Az egyik baleseti riasztás a sok közül: Roncsok és törmelékek mindenütt a 7-es főúton.
Fotó: Marton ÖTE

Tűzesettel és balesettel indult a hét

A martonvásári önkéntesek számára már a hétfő is rendkívül aktívan indult. Hajnali 2 óra 17 perckor egy helyi szociális létesítményben keletkezett tűzhöz vonultak. Később, délután egy M7-es autópályán történt balesethez riasztották őket, este pedig a 7. számú főút Martonvásáron átvezető szakaszán kellett beavatkozniuk egy közúti karambolnál. A hétfő esti balesetben összesen öten utaztak az érintett autókban. A helyszínre mentő is érkezett, amely egy könnyebb sérüléseket szenvedett nőt szállított kórházba.

Akadt dolguk bőven a martonvásári tűzoltóknak

Fotók: Marton ÖTE

Viharkár és életmentés

​A hét második felében a természeti csapások és az életmentés dominált. Pénteken viharkár elhárítási feladatokkal folytatódott a szolgálat. Először Érden segítettek, majd a Hunyadi úton kellett eltávolítaniuk egy légvezetékekre dőlt, kiszáradt fát. A hét utolsó napján ebéd helyett életet mentettek. A mentőszolgálat kérésére egy rosszulléttel küzdő idős hölgyhöz segítettek bejutni a baracskai épületbe. A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiemeli, ezekben a káresetek felszámolásában már az új önkéntes tűzoltók közül is négyen részt vettek a vonulásokon.

 

