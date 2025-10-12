október 12., vasárnap

Élet-halál harc az utakon

1 órája

Szirénázó autók vertek fel mindenkit (helyszíni fotók)

Égő mécsesek, gyászoló családok. Az elmúlt napok súlyos balesetei és tragédiái ismét rávilágítanak az élet törékenységére. A hatóságok mindent megtettek, de volt, akit már nem láthattak viszont a szeretteik. Sokkoló részletek az elmúlt hét kék híreiből.

Feol.hu

Az utakon ismét rémisztő esetek történtek. Sajnos számos figyelmet érdemlő, olykor megrázó esemény történt a térségünkben. A rendőrség, a tűzoltók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is igyekeztek helytállni a baleseteknél.

Égő mécsesek, gyászoló családok. A hatóságok mindent megtettek, de volt, amikor már ők sem tudtak segíteni a súlyos balesetnél. Részletek a cikkben!
Az utakon ismét rémisztő esetek történtek, a hatóságoknak nem volt könnyű dolguk a baleseteknél, a mentőhelikoptert is riasztani kellett.
Fotó: duol.hu/Illusztráció

Halálos baleset a főúton

​Hétfő délután egy fiatalember vesztette életét egy közúti balesetben, amikor eddig ismeretlen okból kedvenc Audi kocsijával lesodródott az útról és hatalmas sebességgel fának csapódott a 6-os főúton Kisapostag térségében. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó akkumulátora is kiszakadt. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai azonnal a helyszínre siettek, ám a többszöri újraélesztési próbálkozások kudarcba fulladtak. A horrorbalesetben a 30 éves fiatalember életét már nem tudták megmenteni.

A gyászoló család mécseseket gyújtott az út mentén. A TV2 Tények riportjában megszólalt a dunaföldvári fiatalember családjának közeli barátja is

Nagyon barátságos gyerek volt. Mindenkit segített, minket is.

Hiába volt ott azonnal a segítség – mentőautó és mentőhelikopter is érkezett –, a 30 éves fiatalember életét már nem tudták megmenteni. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL kérdésére elmondta, többször is megpróbálták újraéleszteni a férfit, de hiába. Tragédiába fulladt a 6-os főúton történt horrorbaleset Kisapostag térségében.

​Súlyos ár!

Hiába a számos figyelmeztetés, a magyar utakon még mindig sokan nem tartják be a legalapvetőbb biztonsági szabályt: a biztonsági öv használatát. A rendőrség legfrissebb jelentéséből kiderül, hogy bár javultak az adatok, az ellenőrzések során még mindig százával buknak meg az autósok. A traffipax és a szonda is szedte „áldozatait". Ennek egyik ékes példája a Martonvásáron történt frontális baleset is.

Sokkoló mérleg: Halálos tűz pusztított

​Ezzel párhuzamosan a Katasztrófavédelem munkatársai vért adtak a természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja apropóján, miközben ők is kiadták megdöbbentő statisztikájukat az év eddig eltelt kilenc hónapjára vonatkozóan. Kiemelték: összesen 216 lakóépület gyulladt ki október 1-jéig, ami 45-tel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Sajnos a halálos áldozatok száma is emelkedett. Ezzel szemben a szén-monoxid-érzékelő több ember életét is megmentette.

Földi és légi úton is érkezett a segítség

A hétvége sem telt el ijesztő balesetek nélkül. Rögtön szombaton délelőtt kaptunk a szívünkhöz: miközben Székesfehérváron három autó ment egymásnak, addig Dunaújvárosban ijesztő rolleres baleset történt, ahova bizony a mentőhelikoptert is riasztani kellett. A két balesetben összesen négyen sérültek meg, két gyermek és egy felnőtt könnyebben, egy 30 év körüli férfit pedig súlyos sérülésekkel kellett légi úton a kórházba szállítani.

 

